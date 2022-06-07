https://arabic.sputniknews.com/20220607/بري-هوكشتاين-سيأتي-إلى-لبنان-الأحد-أو-الاثنين-للبحث-بموضوع-ترسيم-الحدود-البحرية-1063208383.html
بري: هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأحد أو الاثنين للبحث بموضوع ترسيم الحدود البحرية
بري: هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأحد أو الاثنين للبحث بموضوع ترسيم الحدود البحرية
كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مستهل جلسة انتخاب اللجان النيابية، أن الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، سيأتي إلى لبنان الأحد أو... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:36+0000
2022-06-07T08:36+0000
2022-06-07T08:48+0000
لبنان
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وفي ما يتعلق بانتخاب اللجان، أشار بري إلى أن "اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب وكنت أتمنى أن يحصل التوافق وإلا سنستمر أسابيع في الانتخاب، وخصوصا أن هناك أماكن لكل النواب"، بحسب ما نقل موقع النشرة.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، أن "الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية".وقال غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية: "كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "منصة استخراج الغاز كاريش تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".
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لبنان
بري: هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأحد أو الاثنين للبحث بموضوع ترسيم الحدود البحرية
08:36 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مستهل جلسة انتخاب اللجان النيابية، أن الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، سيأتي إلى لبنان الأحد أو الاثنين للبحث بموضوع الترسيم.
وفي ما يتعلق بانتخاب اللجان، أشار بري إلى أن "اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب وكنت أتمنى أن يحصل التوافق وإلا سنستمر أسابيع في الانتخاب، وخصوصا أن هناك أماكن لكل النواب"، بحسب ما نقل موقع النشرة
.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، أن "الخلاف مع لبنان
بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية".
وقال غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية
: "كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "منصة استخراج الغاز كاريش تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".