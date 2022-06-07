https://arabic.sputniknews.com/20220607/بملابس-الإعدام-الإسرائيلية-المسجونة-في-أبو-ظبي-تتحدث-لأول-مرة-1063217724.html

بملابس الإعدام... الإسرائيلية المسجونة في أبو ظبي تتحدث لأول مرة

بملابس الإعدام... الإسرائيلية المسجونة في أبو ظبي تتحدث لأول مرة

رفضت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى استئناف فداء كيوان الإسرائيلية التي حُكم عليها بالإعدام في البلاد، وذلك بعدما لم يحضر محامو الدفاع عن المتهمين... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

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2022-06-07T12:06+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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واعتقلت كيوان (43 عاما) إسرائيلية من أصول عربية تسكن مدينة حيفا بعد أن ضبطت في الإمارات وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين.وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام واستأنفت القرار من خلال محاميها، وتجري هذه الأيام جلسة استماع في هذا الشأن.تعتبر سلطات إنفاذ القانون في الإمارات أن جرائم المخدرات هي الأكثر خطورة وتميل إلى تشديد العقوبة وغالبا ما تفرض عقوبة الإعدام على هذه الجرائم.ظهرت فداء أمام جلسة استماع بزي الإعدام الأحمر، فيما كان الشقيقان الباكستانيان اللذان أداناها يرتديان ملابس بيضاء.تحدث رئيس المحكمة إلى فداء وشرح لها سبب تأجيل الجلسة مرة أخرى.كما حضر الجلسة والدا وأخت الأخوين الباكستانيين الذين يدينون السجينة الإسرائيلية في رواياتهم.وقالت فداء كيوان لموقع "واللا" العبري: "لا أشعر أنني بحالة جيدة في السجن، لكني أحاول الصمود".شاركت روتين احتجازها في السجن، وقالت: "نستيقظ في الصباح ونأكل ونشغل أنفسنا، أكتب وأقرأ ونمارس الرياضة".وأضافت فداء التي تدير مقهى في حيفا: "أريد العودة إلى التصوير الفوتوغرافي، والعودة إلى العمل وروتيني في الحياة. إلى عائلتي".ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين على دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.

https://arabic.sputniknews.com/20211010/العقرب-شرطة-دبي-تكشف-تفاصيل-تهريب-إسرائيلي-نصف-طن-كوكايين-فيديو-1050396845.html

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