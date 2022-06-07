https://arabic.sputniknews.com/20220607/بولندا-بصدد-بيع-أسلحة-بقيمة-630-مليون-دولار-لأوكرانيا-1063227225.html
بولندا بصدد بيع أسلحة بقيمة 630 مليون دولار لأوكرانيا
بولندا بصدد بيع أسلحة بقيمة 630 مليون دولار لأوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ستوقع أكبر عقد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ 30 عامًا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:25+0000
2022-06-07T14:25+0000
2022-06-07T14:25+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg
وارسو- سبوتنيك. وقال مورافيتسكي خلال زيارته لمصنع "ستالوفا وولا" التابع للمجمع الصناعي العسكري البولندي: "في واقع الأمر، نحن نوقع الآن أحد أكبر عقود تصدير الأسلحة، إن لم يكن أكبرها، في السنوات الثلاثين الماضية، بيع الأسلحة لصالح الأوكرانيين، إلى أوكرانيا".ومع ذلك، لم يحدد مورافيتسكي، أنواع الأسلحة التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا بموجب العقد.وأوضح مورافيتسكي، أن "تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا سيغطى جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "أوكرانيا تتلقى أموالًا من الاتحاد الأوروبي جزئيًا مقابل ذلك، وتدفع جزئيًا من ميزانيتها الخاصة، وتتلقى بولندا هذه الأموال من أجل إثراء إمكاناتها الإنتاجية".بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الأصول المالية للدولة في بولندا، ياتسيك ساسين، إن مبلغ العقد سيكون نحو 630 مليون دولار.وأردف ساسين: "قيمة العقد تقارب من 3 مليارات، وتحديدا أكثر من 2 مليار و700 ألف زلوتي (نحو 628 مليون دولار)، ولم يكن هناك مثل هذا العقد في صناعة الدفاع البولندية على مدى السنوات الثلاثين الماضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-اعتبارا-من-7-يونيو-2022-1063225666.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a67d901c2c5638dce533697eb88d681b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا بصدد بيع أسلحة بقيمة 630 مليون دولار لأوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ستوقع أكبر عقد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ 30 عامًا.
وارسو- سبوتنيك. وقال مورافيتسكي خلال زيارته لمصنع "ستالوفا وولا" التابع للمجمع الصناعي العسكري البولندي: "في واقع الأمر، نحن نوقع الآن أحد أكبر عقود تصدير الأسلحة، إن لم يكن أكبرها، في السنوات الثلاثين الماضية، بيع الأسلحة لصالح الأوكرانيين، إلى أوكرانيا".
"الأسلحة تم اختبارها والتحقق منها بشكل جيد للغاية، وستكون بالفعل سلاحًا مهمًا للغاية في ساحة المعركة، وعلى الأرجح في شرق أوكرانيا".
ومع ذلك، لم يحدد مورافيتسكي، أنواع الأسلحة التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا بموجب العقد.
وأوضح مورافيتسكي، أن "تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا سيغطى جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "أوكرانيا تتلقى أموالًا من الاتحاد الأوروبي جزئيًا مقابل ذلك، وتدفع جزئيًا من ميزانيتها الخاصة، وتتلقى بولندا هذه الأموال من أجل إثراء إمكاناتها الإنتاجية".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الأصول المالية للدولة في بولندا
، ياتسيك ساسين، إن مبلغ العقد سيكون نحو 630 مليون دولار.
وأردف ساسين: "قيمة العقد تقارب من 3 مليارات، وتحديدا أكثر من 2 مليار و700 ألف زلوتي (نحو 628 مليون دولار)، ولم يكن هناك مثل هذا العقد في صناعة الدفاع البولندية على مدى السنوات الثلاثين الماضية".