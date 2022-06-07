https://arabic.sputniknews.com/20220607/بيسكوف-بوتين-لم-يناقش-مع-أردوغان-تدريبات-الناتو-في-تركيا-1063215094.html
بيسكوف: بوتين لم يناقش مع أردوغان تدريبات الناتو في تركيا
بيسكوف: بوتين لم يناقش مع أردوغان تدريبات الناتو في تركيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مع الرئيس التركي تدريبات الناتو في تركيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:14+0000
2022-06-07T11:14+0000
2022-06-07T11:14+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وأضاف بيسكوف أن روسيا تدرك جيدا أن أنقرة عضو في الناتو، وتابع قائلا:وصرح بيسكوف في وقت سابق أن "الناتو" يركز على المواجهة وتوسيع الحلف لن يؤدي لمزيد من الأمن في أوروبا.قال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا وتكرارا أن الحلف نفسه هو بالأحرى أداة شحذ للمواجهة، وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار، ولن يؤدي توسع الحلف بالطبع إلى مزيد من الأمن للقارة الأوروبية".وحول المزاعم بأن روسيا تمت دعوتها مسبقا للانضمام إلى الناتو، قال بيسكوف: "ليست لدي مثل هذه المعلومات، لكنني أعلم على وجه اليقين أن الجانب الأمريكي تحدث مرارا عن استحالة هذه العضوية. وفي الواقع قيل إن الأبواب على العكس، مغلقة، لأن هذا (انضمام روسيا إلى الناتو) مستحيل في الأساس".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الناتو
بيسكوف: بوتين لم يناقش مع أردوغان تدريبات الناتو في تركيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مع الرئيس التركي تدريبات الناتو في تركيا.
وأضاف بيسكوف أن روسيا تدرك جيدا أن أنقرة عضو في الناتو، وتابع قائلا:
هذا الموضوع لم يناقش وتتم مراقبة كل تدريب باهتمام كبير، لكن تركيا في الواقع عضو في الناتو ونحن ندرك جيدا ذلك.
وصرح بيسكوف في وقت سابق
أن "الناتو" يركز على المواجهة وتوسيع الحلف لن يؤدي لمزيد من الأمن في أوروبا.
قال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا وتكرارا أن الحلف نفسه هو بالأحرى أداة شحذ للمواجهة، وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار، ولن يؤدي توسع الحلف بالطبع إلى مزيد من الأمن للقارة الأوروبية".
وحول المزاعم بأن روسيا تمت دعوتها مسبقا للانضمام إلى الناتو
، قال بيسكوف: "ليست لدي مثل هذه المعلومات، لكنني أعلم على وجه اليقين أن الجانب الأمريكي تحدث مرارا عن استحالة هذه العضوية. وفي الواقع قيل إن الأبواب على العكس، مغلقة، لأن هذا (انضمام روسيا إلى الناتو) مستحيل في الأساس".