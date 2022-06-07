https://arabic.sputniknews.com/20220607/بينيت-يقرر-زيادة-عدد-عمال-غزة-المسموح-لهم-بدخول-إسرائيل-1063238574.html

بينيت يقرر زيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بدخول إسرائيل

بينيت يقرر زيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بدخول إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح لهم بدخول إسرائيل للعمل، إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألفا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T17:55+0000

2022-06-07T17:55+0000

2022-06-07T18:04+0000

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بينيت أصدر تعليماته، التي تقضي بزيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح بدخولهم إلى إسرائيل، وهو ما صرح به خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للحكومة الإسرائيلية.يذكر أنه في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر "إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة.جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية بعد قرار إغلاق معبر إيرز الذي اتُخذ في الثالث من الشهر نفسه.وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.وتحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من مئات الفلسطينيين بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من المئات من الفلسطينيين ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.

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أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, العدوان الإسرائيلي على غزة