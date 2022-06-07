https://arabic.sputniknews.com/20220607/تركيا-تعلن-تدمير-أوكار-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063227526.html
تركيا تعلن تدمير أوكار لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تدمير أوكار لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تدمير أوكار ومستودعات أسلحة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:32+0000
2022-06-07T14:32+0000
2022-06-07T14:32+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكر بيان وزارة الدفاع التركية، أنه تم تدمير مغارات ومستودعات أسلحة وتحصينات للحزب تم العثور عليها خلال أعمال التمشيط المندرجة في عملية "المخلب ـ القفل".وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".وأطلقت أنقرة عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-المخابرات-الفنلدية-حول-اتهامات-تركيا-بلادنا-ليست-ملاذا-آمنا-للإرهابيين---1063135154.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تدمير أوكار لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تدمير أوكار ومستودعات أسلحة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وذكر بيان وزارة الدفاع التركية، أنه تم تدمير مغارات ومستودعات أسلحة وتحصينات للحزب تم العثور عليها خلال أعمال التمشيط المندرجة في عملية "المخلب ـ القفل".
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأطلقت أنقرة عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني
في شمال العراق في أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.