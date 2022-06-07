https://arabic.sputniknews.com/20220607/ترميناتور-تفوز-في-المباراة-بين-تقنية-المستقبل-وآليات-الماضي-1063201078.html
"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي
"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي
أصيبت القوات الأوكرانية التي لا تزال تسيطر على أجزاء من منطقة دونباس بصدمة نفسية عندما بدأ محررو دونباس يستخدمون الآلية العسكرية الروسية المسماة "ترميناتور 2". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:39+0000
2022-06-07T07:39+0000
2022-06-07T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/56/1034765671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db3d6e74b282e6a7fb4eb63edbbbc9d3.jpg
وقد أفادت "سبوتنيك"، في مايو/أيار الماضي، عن استعانة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني بآليات من طراز "ترميناتور 2". وكشفت مصادر إعلامية أن هذه الآليات تمكنت في إحدى المعارك من تدمير أكثر من 10 مدرعات أوكرانية وإسقاط مروحية. ثم دمرت آلية من هذا الطراز دبابة بولندية من طراز "تي-72" كانت تبعد عن "ترميناتور" بـ4.5 كيلومتر.وقال الخبير العسكري الأمريكي العقيد مايكل تيللي عن الاستخدام الناجح لآليات "ترميناتور": "إنها نتيجة متوقعة لمباراة آليات المستقبل وآليات الماضي"، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".وتتلخص الوظيفة الأساسية لآلية "ترميناتور" في مؤازرة الدبابات الصديقة في ميدان القتال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/56/1034765671_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_862c9c39dab2adec4383822bf1e34fe8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي
تابعنا عبر
أصيبت القوات الأوكرانية التي لا تزال تسيطر على أجزاء من منطقة دونباس بصدمة نفسية عندما بدأ محررو دونباس يستخدمون الآلية العسكرية الروسية المسماة "ترميناتور 2".
وقد أفادت
"سبوتنيك"، في مايو/أيار الماضي، عن استعانة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني بآليات من طراز "ترميناتور 2". وكشفت مصادر إعلامية أن هذه الآليات تمكنت في إحدى المعارك من تدمير أكثر من 10 مدرعات أوكرانية وإسقاط مروحية. ثم دمرت آلية من هذا الطراز دبابة بولندية من طراز "تي-72" كانت تبعد عن "ترميناتور" بـ4.5 كيلومتر.
وقال الخبير العسكري الأمريكي العقيد مايكل تيللي عن الاستخدام الناجح لآليات "ترميناتور": "إنها نتيجة متوقعة لمباراة آليات المستقبل وآليات الماضي"، وفقا لما ذكرته
"روسيسكايا غازيتا".
وتتلخص الوظيفة الأساسية لآلية "ترميناتور" في مؤازرة الدبابات الصديقة في ميدان القتال.