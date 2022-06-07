عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/ترميناتور-تفوز-في-المباراة-بين-تقنية-المستقبل-وآليات-الماضي-1063201078.html
"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي
"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي
أصيبت القوات الأوكرانية التي لا تزال تسيطر على أجزاء من منطقة دونباس بصدمة نفسية عندما بدأ محررو دونباس يستخدمون الآلية العسكرية الروسية المسماة "ترميناتور 2". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:39+0000
2022-06-07T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/56/1034765671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db3d6e74b282e6a7fb4eb63edbbbc9d3.jpg
وقد أفادت "سبوتنيك"، في مايو/أيار الماضي، عن استعانة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني بآليات من طراز "ترميناتور 2". وكشفت مصادر إعلامية أن هذه الآليات تمكنت في إحدى المعارك من تدمير أكثر من 10 مدرعات أوكرانية وإسقاط مروحية. ثم دمرت آلية من هذا الطراز دبابة بولندية من طراز "تي-72" كانت تبعد عن "ترميناتور" بـ4.5 كيلومتر.وقال الخبير العسكري الأمريكي العقيد مايكل تيللي عن الاستخدام الناجح لآليات "ترميناتور": "إنها نتيجة متوقعة لمباراة آليات المستقبل وآليات الماضي"، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".وتتلخص الوظيفة الأساسية لآلية "ترميناتور" في مؤازرة الدبابات الصديقة في ميدان القتال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/56/1034765671_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_862c9c39dab2adec4383822bf1e34fe8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

"ترميناتور" تفوز في المباراة بين تقنية المستقبل وآليات الماضي

07:39 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Aleksey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح منتدى "آرميا 2018" (الجيش 2018" العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - آلية قتالية مدرعة "ترميناتور"
افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - آلية قتالية مدرعة ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Aleksey Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصيبت القوات الأوكرانية التي لا تزال تسيطر على أجزاء من منطقة دونباس بصدمة نفسية عندما بدأ محررو دونباس يستخدمون الآلية العسكرية الروسية المسماة "ترميناتور 2".
وقد أفادت "سبوتنيك"، في مايو/أيار الماضي، عن استعانة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني بآليات من طراز "ترميناتور 2". وكشفت مصادر إعلامية أن هذه الآليات تمكنت في إحدى المعارك من تدمير أكثر من 10 مدرعات أوكرانية وإسقاط مروحية. ثم دمرت آلية من هذا الطراز دبابة بولندية من طراز "تي-72" كانت تبعد عن "ترميناتور" بـ4.5 كيلومتر.
وقال الخبير العسكري الأمريكي العقيد مايكل تيللي عن الاستخدام الناجح لآليات "ترميناتور": "إنها نتيجة متوقعة لمباراة آليات المستقبل وآليات الماضي"، وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".
وتتلخص الوظيفة الأساسية لآلية "ترميناتور" في مؤازرة الدبابات الصديقة في ميدان القتال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала