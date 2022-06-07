https://arabic.sputniknews.com/20220607/تقرير-للأمم-المتحدة-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-العنف-1063231776.html
تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لدوامات العنف التي لا تنتهي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:35+0000
2022-06-07T15:35+0000
2022-06-07T15:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وجه فريق رفيع المستوى من المحققين تم اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في " كل الأسباب الجذرية الكامنة" وراء الصراع المتواصل منذ عقود، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل.وذكر المحققون في تقرير: "يظل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة"، ذاكرين أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك، بحسب "فرانس برس".يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.وأشارت نافي بيلاي المحققة الرائدة والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن التوصيات في التقارير السابقة كان أغلبها موجه إلى إسرائيل.وقالت إن المحققين قرروا أيضا أن هذه التوصيات "لم يتم تنفيذها بشكل كبير".وأشارت إلى أن هناك دعوات تطالب بضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك "إطلاق الصواريخ العشوائي" من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الفلسطينية-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-تشكل-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي-1062984442.html
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أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
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قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لدوامات العنف التي لا تنتهي.
وجه فريق رفيع المستوى من المحققين تم اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في " كل الأسباب الجذرية الكامنة" وراء الصراع المتواصل منذ عقود، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل.
وذكر المحققون في تقرير: "يظل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة"، ذاكرين أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك، بحسب "فرانس برس".
يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.
وأشارت نافي بيلاي المحققة الرائدة والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن التوصيات في التقارير السابقة كان أغلبها موجه إلى إسرائيل.
وقالت إن هذا "مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للصراع وواقع قيام دولة باحتلال أخرى".
وقالت إن المحققين قرروا أيضا أن هذه التوصيات "لم يتم تنفيذها بشكل كبير".
وأشارت إلى أن هناك دعوات تطالب بضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك "إطلاق الصواريخ العشوائي" من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.