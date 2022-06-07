عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/تقرير-للأمم-المتحدة-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-العنف-1063231776.html
تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لدوامات العنف التي لا تنتهي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:35+0000
2022-06-07T15:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
وجه فريق رفيع المستوى من المحققين تم اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في " كل الأسباب الجذرية الكامنة" وراء الصراع المتواصل منذ عقود، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل.وذكر المحققون في تقرير: "يظل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة"، ذاكرين أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك، بحسب "فرانس برس".يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.وأشارت نافي بيلاي المحققة الرائدة والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن التوصيات في التقارير السابقة كان أغلبها موجه إلى إسرائيل.وقالت إن المحققين قرروا أيضا أن هذه التوصيات "لم يتم تنفيذها بشكل كبير".وأشارت إلى أن هناك دعوات تطالب بضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك "إطلاق الصواريخ العشوائي" من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الفلسطينية-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-تشكل-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي-1062984442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة

تقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف

15:35 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لدوامات العنف التي لا تنتهي.
وجه فريق رفيع المستوى من المحققين تم اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في " كل الأسباب الجذرية الكامنة" وراء الصراع المتواصل منذ عقود، أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل.
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
2 يونيو, 08:52 GMT
وذكر المحققون في تقرير: "يظل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة"، ذاكرين أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك، بحسب "فرانس برس".
يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.
وأشارت نافي بيلاي المحققة الرائدة والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن التوصيات في التقارير السابقة كان أغلبها موجه إلى إسرائيل.
وقالت إن هذا "مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للصراع وواقع قيام دولة باحتلال أخرى".
وقالت إن المحققين قرروا أيضا أن هذه التوصيات "لم يتم تنفيذها بشكل كبير".
وأشارت إلى أن هناك دعوات تطالب بضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك "إطلاق الصواريخ العشوائي" من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала