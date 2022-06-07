https://arabic.sputniknews.com/20220607/توجيهات-بإخلاء-مجلس-النواب-العراقي-تخوفا-من-عملية-اقتحام-1063219402.html
توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام
توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام
صدرت توجيهات في العراق، لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه، تحسبا لعملية اقتحام. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:23+0000
2022-06-07T12:23+0000
2022-06-07T12:23+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر مطلع لموقع السومرية نيوز العراقي، إن توجيهات صدرت لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه. وصدرت التوجيهات تخوفا من اقتحام المتظاهرين للمجلس والمنطقة الخضراء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام
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صدرت توجيهات في العراق، لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه، تحسبا لعملية اقتحام.
وقال مصدر مطلع لموقع السومرية نيوز العراقي
، إن توجيهات صدرت لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه.
وصدرت التوجيهات تخوفا من اقتحام المتظاهرين للمجلس والمنطقة الخضراء.