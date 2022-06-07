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https://arabic.sputniknews.com/20220607/توجيهات-بإخلاء-مجلس-النواب-العراقي-تخوفا-من-عملية-اقتحام-1063219402.html
توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام
توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام
صدرت توجيهات في العراق، لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه، تحسبا لعملية اقتحام. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:23+0000
2022-06-07T12:23+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر مطلع لموقع السومرية نيوز العراقي، إن توجيهات صدرت لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه. وصدرت التوجيهات تخوفا من اقتحام المتظاهرين للمجلس والمنطقة الخضراء.
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أخبار العراق اليوم

توجيهات بإخلاء مجلس النواب العراقي تخوفا من عملية اقتحام

12:23 GMT 07.06.2022
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© ESSAM AL-SUDANI
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صدرت توجيهات في العراق، لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه، تحسبا لعملية اقتحام.
وقال مصدر مطلع لموقع السومرية نيوز العراقي، إن توجيهات صدرت لإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه.
وصدرت التوجيهات تخوفا من اقتحام المتظاهرين للمجلس والمنطقة الخضراء.
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