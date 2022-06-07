https://arabic.sputniknews.com/20220607/توغو-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1063241116.html
توغو تعلن دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء
توغو تعلن دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء
أعلنت جمهورية توغو، اليوم الثلاثاء، دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء، مؤكدة أنها ستفتتح قريبا قنصلية لها في مدينة الداخلة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:09+0000
2022-06-07T19:09+0000
2022-06-07T19:31+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره التوغولي روبرت دوسيي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية.ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
توغو تعلن دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء
19:09 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 19:31 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية توغو، اليوم الثلاثاء، دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء، مؤكدة أنها ستفتتح قريبا قنصلية لها في مدينة الداخلة.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره التوغولي روبرت دوسيي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية.
وحسب البيان، قال دوسيي إن "بلاده تعتزم افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة في الصحراء".
ويسيطر المغرب
على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.
وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.
وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.