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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/توقعات-فرنسية-بانتصار-حتمي-لروسيا-في-أوكرانيا-1063197634.html
توقعات فرنسية بانتصار حتمي لروسيا في أوكرانيا
توقعات فرنسية بانتصار حتمي لروسيا في أوكرانيا
صرح خبير فرنسي إن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا يشير إلى انتصار حتمي في هذا الصراع. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:44+0000
2022-06-07T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأشار بيير جينتيليه ، عضو مكتب الحوار الفرنسي الروسي، لموقع Valeurs Actuelles، إلى أن وسائل الإعلام الغربية تقدم لقرائها معلومات مشوهة حول الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، ولكن حتى من رسائلهم يتضح الوضع الحقيقي للأمور.وتابع قائلا "أن القوات الروسية كسرت مقاومة تلك الأجزاء من القوات المسلحة الأوكرانية التي كانت قادرة على أي نوع من المقاومة المسلحة في بداية العملية الخاصة". ولفت جينتيليه الانتباه أيضا إلى النجاحات الإستراتيجية لموسكو في منطقة سيفيرودونتسك.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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أخبار أوكرانيا

توقعات فرنسية بانتصار حتمي لروسيا في أوكرانيا

04:44 GMT 07.06.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-8" ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Министерство обороны РФ
/
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صرح خبير فرنسي إن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا يشير إلى انتصار حتمي في هذا الصراع.
وأشار بيير جينتيليه ، عضو مكتب الحوار الفرنسي الروسي، لموقع Valeurs Actuelles، إلى أن وسائل الإعلام الغربية تقدم لقرائها معلومات مشوهة حول الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، ولكن حتى من رسائلهم يتضح الوضع الحقيقي للأمور.
وأضاف قائلا: "انتصار الجيش الروسي كان حتميا ويبقى حتميا. النتيجة النهائية لا شك فيها. ستخرج روسيا وجيشها منتصرين من الصراع".
وتابع قائلا "أن القوات الروسية كسرت مقاومة تلك الأجزاء من القوات المسلحة الأوكرانية التي كانت قادرة على أي نوع من المقاومة المسلحة في بداية العملية الخاصة". ولفت جينتيليه الانتباه أيضا إلى النجاحات الإستراتيجية لموسكو في منطقة سيفيرودونتسك.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:53 GMT
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