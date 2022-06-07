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توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في مجال الطاقة
توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في مجال الطاقة
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة الموريتانية للمحروقات، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة في مجال الاستثمار وتسويق المنتجات النفطية والأسمدة وتحلية مياه البحر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:41+0000
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وقالت الشركة الجزائرية في بيان: "شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن الوفد المرافق للسيد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام محمد صالح".وأضاف البيان:وأوضح: "تعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار والتجارة الخارجية".هذا وكشفت شركة "سوناطراك" الجزائرية، يوم الأربعاء، الشروع في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي.وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجزائر-سوناطراك-تشرع-في-إنتاج-النفط-داخل-حقل-جديد-1062964836.html
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العالم العربي, موريتانيا, سوق النفط, الجزائر

توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في مجال الطاقة

10:41 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة الموريتانية للمحروقات، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة في مجال الاستثمار وتسويق المنتجات النفطية والأسمدة وتحلية مياه البحر.
وقالت الشركة الجزائرية في بيان: "شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن الوفد المرافق للسيد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام محمد صالح".
وأضاف البيان:
"شهدت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، والتي ستسمح بالعمل على بحث وتطوير فرص الاستثمار، تسويق المشتقات النفطية ومختلف الأسمدة الفلاحية وكذا تبادل الخبرات والتكوين في مجال الصناعة النفطية وتحلية مياه البحر".
وأوضح: "تعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار والتجارة الخارجية".
سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
الجزائر... "سوناطراك" تشرع في إنتاج النفط داخل حقل جديد
1 يونيو, 13:56 GMT
هذا وكشفت شركة "سوناطراك" الجزائرية، يوم الأربعاء، الشروع في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي.
وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".
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