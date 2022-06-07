https://arabic.sputniknews.com/20220607/جونسون-يعتبر-أن-أوكرانيا-ليست-مجبرة-على-قبول-سلام-غير-كفء-1063216962.html
جونسون يعتبر أن أوكرانيا ليست مجبرة على قبول سلام "غير كفء"
جونسون يعتبر أن أوكرانيا ليست مجبرة على قبول سلام "غير كفء"
اعتبر رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، أمام أعضاء حكومته اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إجبار القيادة الأوكرانية على إبرام اتفاقية سلام "غير مواتية للبلاد". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:06+0000
2022-06-07T12:06+0000
2022-06-07T12:06+0000
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله: "قال إنه من الأهمية بمكان ألا يتعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي للضغط لقبول شروط السلام غير المواتية، مشيرا إلى أن اتفاقات السلام السيئة لا تدوم طويلا".وأضاف: "يجب تجنب نتيجة تعطي الانطباع بأن عدوان بوتين غير المبرر قد آتى أكله".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 4 حزيران/يونيو، إن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا.وأوضح لافروف خلال مقابلة مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" حول آفاق مفاوضات السلام مع كييف: "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض، قبل شهرين بدا أن أوكرانيا تقدمت باقتراح حول كيفية حل هذه القضية ولكن منع الغرب الأوكرانيين من مواصلة هذه العملية، وشددوا موقفهم".وأضاف لافروف:
https://arabic.sputniknews.com/20220606/جونسون-يبحث-مع-زيلينسكي-رفع-الحظر-عن-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063171817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا
جونسون يعتبر أن أوكرانيا ليست مجبرة على قبول سلام "غير كفء"
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اعتبر رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، أمام أعضاء حكومته اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إجبار القيادة الأوكرانية على إبرام اتفاقية سلام "غير مواتية للبلاد".
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله: "قال إنه من الأهمية بمكان ألا يتعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي للضغط لقبول شروط السلام غير المواتية، مشيرا إلى أن اتفاقات السلام السيئة لا تدوم طويلا".
وأضاف: "يجب تجنب نتيجة تعطي الانطباع بأن عدوان بوتين غير المبرر قد آتى أكله".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 4 حزيران/يونيو، إن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا.
وأوضح لافروف خلال مقابلة
مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" حول آفاق مفاوضات السلام مع كييف: "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالتفاوض، قبل شهرين بدا أن أوكرانيا تقدمت باقتراح حول كيفية حل هذه القضية ولكن منع الغرب الأوكرانيين من مواصلة هذه العملية، وشددوا موقفهم".
"أوكرانيا هي ورقة مساومة، وأداة يتم التلاعب بها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي اللذان فقدا استقلالهما منذ فترة طويلة مطيعان لهما تماما.. إنهم يسيطرون على الأوكرانيين كأداة من أجل احتواء بلدنا أو كما يقولون الآن من أجل إنهاكها وهزيمة روسيا في ساحة المعركة".