https://arabic.sputniknews.com/20220607/حماس-تعلق-على-انتخاب-المندوب-الإسرائيلي-نائبا-لرئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-إهانة-1063246734.html

"حماس" تعلق على انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "إهانة"

"حماس" تعلق على انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "إهانة"

استنكرت حركة حماس بشدة، اليوم الثلاثاء، تعيين المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T21:51+0000

2022-06-07T21:51+0000

2022-06-07T21:51+0000

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ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحركة في تصريح صحفي، أن تعيين جلعاد أردان "يعد إهانة لقيم الحرية والعدل، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".وقالت حركة حماس إن "تعيين أردان يعد استفزازا لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية".ولم تكتف الحركة الفلسطينية بذلك، بل دعت "الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقها في تقرير المصير إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين، بهدف حماية حقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أردان سيتسلم المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".وسيرأس سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، ويشارك في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية".ونقلت الإذاعة عن أردان قوله: "أنا فخور بالحق في تمثيل إسرائيل في موقع هو في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة وسأعمل أيضًا من خلالها لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضدنا".وأضاف: "هذا انتصار مهم سيعطينا منبرا آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم رغم المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للتحرك ضدنا"، وفق تعبيره.وتابع: "انتخابي رسالة واضحة لأعدائنا، مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".يذكر أنه في عام 2017، تم انتخاب المندوب الإسرائيلي وقتها لدى الأمم المتحدة داني دانون نائباً لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة