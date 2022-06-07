عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/حماس-تعلق-على-انتخاب-المندوب-الإسرائيلي-نائبا-لرئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-إهانة-1063246734.html
"حماس" تعلق على انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "إهانة"
"حماس" تعلق على انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "إهانة"
استنكرت حركة حماس بشدة، اليوم الثلاثاء، تعيين المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:51+0000
2022-06-07T21:51+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_4c612b0f4adb162c61366aef69d24eca.jpg
ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحركة في تصريح صحفي، أن تعيين جلعاد أردان "يعد إهانة لقيم الحرية والعدل، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".وقالت حركة حماس إن "تعيين أردان يعد استفزازا لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية".ولم تكتف الحركة الفلسطينية بذلك، بل دعت "الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقها في تقرير المصير إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين، بهدف حماية حقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أردان سيتسلم المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".وسيرأس سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، ويشارك في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية".ونقلت الإذاعة عن أردان قوله: "أنا فخور بالحق في تمثيل إسرائيل في موقع هو في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة وسأعمل أيضًا من خلالها لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضدنا".وأضاف: "هذا انتصار مهم سيعطينا منبرا آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم رغم المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للتحرك ضدنا"، وفق تعبيره.وتابع: "انتخابي رسالة واضحة لأعدائنا، مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".يذكر أنه في عام 2017، تم انتخاب المندوب الإسرائيلي وقتها لدى الأمم المتحدة داني دانون نائباً لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6a3147de20412e13fe8500e82255c5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة

"حماس" تعلق على انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "إهانة"

21:51 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
تابعنا عبرTelegram
استنكرت حركة حماس بشدة، اليوم الثلاثاء، تعيين المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحركة في تصريح صحفي، أن تعيين جلعاد أردان "يعد إهانة لقيم الحرية والعدل، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".
وقالت حركة حماس إن "تعيين أردان يعد استفزازا لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية".
ولم تكتف الحركة الفلسطينية بذلك، بل دعت "الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقها في تقرير المصير إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين، بهدف حماية حقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أردان سيتسلم المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".
وسيرأس سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، ويشارك في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية".
ونقلت الإذاعة عن أردان قوله: "أنا فخور بالحق في تمثيل إسرائيل في موقع هو في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة وسأعمل أيضًا من خلالها لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضدنا".
وأضاف: "هذا انتصار مهم سيعطينا منبرا آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم رغم المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للتحرك ضدنا"، وفق تعبيره.
وتابع: "انتخابي رسالة واضحة لأعدائنا، مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".
يذكر أنه في عام 2017، تم انتخاب المندوب الإسرائيلي وقتها لدى الأمم المتحدة داني دانون نائباً لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала