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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-اعتبارا-من-7-يونيو-2022-1063225666.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اعتبارا من 7 يونيو 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اعتبارا من 7 يونيو 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:11+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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تابع أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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أخبار أوكرانيا, وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اعتبارا من 7 يونيو 2022

14:11 GMT 07.06.2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، والمدن التي تخضع للقصف، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابع أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
خريطة للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا اعتبارا من 7 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
خريطة للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا اعتبارا من 7 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:01 GMT
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