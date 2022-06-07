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دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا
دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا
أعلنت شرطة دبي تمكنها من إلقاء القبض على الشقيقين الأفريقيين أتول وراجيش جوبتا، صباح اليوم الثلاثاء. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:58+0000
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وحسب صحيفة البيان الإماراتية، يعد أتول وراجيش جوبتا من أبرز المطلوبين لدى السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا.وتورط الشقيقان في قضايا جنائية وغسل الأموال، وصدرت بحقهما نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي.ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.واعتبرت الإمارات أن القبض على الأخوين جوبتا تأكيدا على جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا

07:58 GMT 07.06.2022
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Policeشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Police
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أعلنت شرطة دبي تمكنها من إلقاء القبض على الشقيقين الأفريقيين أتول وراجيش جوبتا، صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب صحيفة البيان الإماراتية، يعد أتول وراجيش جوبتا من أبرز المطلوبين لدى السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا.
وتورط الشقيقان في قضايا جنائية وغسل الأموال، وصدرت بحقهما نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي.
ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
واعتبرت الإمارات أن القبض على الأخوين جوبتا تأكيدا على جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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