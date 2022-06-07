https://arabic.sputniknews.com/20220607/دبي-تعلن-القبض-على-أبرز-المطلوبين-جنائيا-في-جنوب-أفريقيا-1063204050.html
دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا
دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا
أعلنت شرطة دبي تمكنها من إلقاء القبض على الشقيقين الأفريقيين أتول وراجيش جوبتا، صباح اليوم الثلاثاء. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:58+0000
2022-06-07T07:58+0000
2022-06-07T07:58+0000
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1047884975_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2e092eb69ed0441f6d1723426fc1476c.jpg
وحسب صحيفة البيان الإماراتية، يعد أتول وراجيش جوبتا من أبرز المطلوبين لدى السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا.وتورط الشقيقان في قضايا جنائية وغسل الأموال، وصدرت بحقهما نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي.ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.واعتبرت الإمارات أن القبض على الأخوين جوبتا تأكيدا على جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1047884975_108:0:1173:799_1920x0_80_0_0_6148e5d3754e1707e4554c22f0c17ec1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي تعلن القبض على أبرز المطلوبين جنائيا في جنوب أفريقيا
تابعنا عبر
أعلنت شرطة دبي تمكنها من إلقاء القبض على الشقيقين الأفريقيين أتول وراجيش جوبتا، صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب صحيفة البيان الإماراتية
، يعد أتول وراجيش جوبتا من أبرز المطلوبين لدى السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا.
وتورط الشقيقان في قضايا جنائية وغسل الأموال، وصدرت بحقهما نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي.
ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
واعتبرت الإمارات
أن القبض على الأخوين جوبتا تأكيدا على جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.