https://arabic.sputniknews.com/20220607/دجاج-كنتاكي-في-أستراليا-يستعين-بالكرنب-بعد-أزمة-نقص-الخس--1063228350.html

‏"دجاج كنتاكي" في أستراليا يستعين بالكرنب بعد أزمة نقص الخس ‏

‏"دجاج كنتاكي" في أستراليا يستعين بالكرنب بعد أزمة نقص الخس ‏

اضطرت سلسلة مطاعم وجبات "دجاج كنتاكي" الأمريكية داخل أستراليا للاستعانة بالكرنب في شطائرها، ‏وذلك كبديل للخس، بسبب أزمة نقصه في جميع أنحاء البلاد.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T14:48+0000

2022-06-07T14:48+0000

2022-06-07T14:48+0000

مجتمع

منوعات

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وأخبر "دجاج كنتاكي" عملاءه أنه أصبح يستخدم مزيجا من الخس والملفوف، بعد أن دمرت الفيضانات محاصيل الخس في أستراليا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".يأتي ذلك في الوقت الذي عانى فيه المتسوقون في أستراليا من ارتفاع أسعار بعض الفواكه والخضروات الطازجة.ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للخس بتكلفة تزيد عن 7.18 دولارا أمريكيا، أي ثلاثة أضعاف السعر المعتاد.وكتبت سلسلة "دجاج كنتاكي" في أستراليا عبر موقعها الرسمي: "نظرا للفيضانات الأخيرة في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، فإننا نعاني حاليا من نقص في الخس، لذلك نحن نستخدم مزيجا من الخس والملفوف على جميع المنتجات التي تحتوي على الخس حتى إشعار آخر".وأكدت سلسلة المطاعم الشهيرة أنه في حال رغبة العملاء في عدم وضع خس على طعامهم، فيجب أن ينقروا فوق زر "تخصيص" على المنتج الذي اختاروه لتناوله، وإزالة الخس منه.يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى خلال العام الحالي التي تعاني فيها شركة "دجاج كنتاكي" من نقص في المواد الغذائية، ففي يناير/ كانون الثاني، أجرى "كنتاكي" في أستراليا تعديلا على قائمة طعامه بسبب نقص الدجاج، وهو المكون الرئيسي للمطعم، وكان ذلك بسبب النقص في أعداد الموظفين الذين يعملون لدى أكبر مورد للدجاج في أستراليا، "إنغامز"، نتيجة الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" عبر ولايات شرق أستراليا في نهاية العام الماضي.كما عانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية من نقص في رقائق البطاطا في بعض منافذ بيعها في آسيا، بما في ذلك في اليابان وسنغافورة، بسبب أزمة سلسلة التوريد العالمية.ومثل البلدان في جميع أنحاء العالم، تضررت أستراليا من مشاكل سلسلة التوريد الغذائية التي سببتها الأزمة الأوكرانية، وفيروس "كورونا" المستجد.كما تأثر إنتاج الغذاء في أستراليا بظواهر الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات الكبيرة على الساحل الشرقي، في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي ساهم في رفع تكلفة المعيشة للأستراليين، إذ ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وهو أعلى معدل تضخم في البلاد منذ 20 عاما، مع وجود توقعات بأنه قد يشهد ارتفاعا أعلى.واليوم الثلاثاء، رفع البنك المركزي الأسترالي تكلفة الاقتراض بأكثر من المتوقع، لمحاولة السيطرة على التضخم المتزايد.كما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.85 في المئة.وأوضح البنك أنه اتخذ هذا القرار بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن عدد من الأسباب، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بـ(كوفيد-19)، والأزمة الأوكرانية، والفيضانات التي تقع داخل أستراليا.

https://arabic.sputniknews.com/20201224/كنتاكي-يطرح-جهاز-ألعاب-فيديو-يسخن-الدجاج-المقلي-صور-وفيديو-1047614470.html

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