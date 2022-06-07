https://arabic.sputniknews.com/20220607/دول-أوروبية-رئيسية-لا-تؤيد-طلب-زيلينسكي-1063198662.html
دول أوروبية رئيسية لا تؤيد طلب زيلينسكي
دول أوروبية رئيسية لا تؤيد طلب زيلينسكي
كشفت مجلة أمريكية أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا لا تؤيد مطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T06:03+0000
2022-06-07T06:03+0000
2022-06-07T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063198496_0:82:3079:1813_1920x0_80_0_0_bb587598aa4adc642cf7e53fefa22a49.jpg
ورغم نجاح روسيا في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن زيلينسكي لا يزال يدعو إلى ضرورة أن تستعيد السلطات الأوكرانية السيطرة على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان. وقد ردد زيلينسكي طلبه في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الإيطالي، في مايو/أيار الماضي، حينما قال إن أوكرانيا ترفض أن تكون القرم جزءا من روسيا ولن توافق على استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وقالت مجلة "أميركان كونسرفاتيف" إن طلب الرئيس الأوكراني هذا لا تؤيده إلا بضع دول في شرق أوروبا، بينما لا تصر دول أوروبية رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا على ضرورة "أن ترحل روسيا عن الأراضي التي تمتلكها منذ عام 2014".واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها. وفي العام نفسه، أيد سكان منطقة دونباس قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وحاولت كييف وقتذاك أن تستعيد السيطرة على دونباس بالقوة، ولكنها فشلت، فلجأت إلى إرهاب سكان الجمهوريتين الشعبيتين بقصف التجمعات السكانية فيهما. واضطرت روسيا، في فبراير/شباط الماضي، إلى بدء عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063198496_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1d3f4af411a4622799552f1f9b607d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
دول أوروبية رئيسية لا تؤيد طلب زيلينسكي
تابعنا عبر
كشفت مجلة أمريكية أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا لا تؤيد مطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
ورغم نجاح روسيا في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن زيلينسكي لا يزال يدعو إلى ضرورة أن تستعيد السلطات الأوكرانية السيطرة على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان. وقد ردد زيلينسكي طلبه في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الإيطالي، في مايو/أيار الماضي، حينما قال إن أوكرانيا ترفض أن تكون القرم جزءا من روسيا ولن توافق على استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقالت مجلة "أميركان كونسرفاتيف" إن طلب الرئيس الأوكراني هذا لا تؤيده إلا بضع دول في شرق أوروبا، بينما لا تصر دول أوروبية رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا على ضرورة "أن ترحل روسيا عن الأراضي التي تمتلكها منذ عام 2014".
واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها. وفي العام نفسه، أيد سكان منطقة دونباس قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وحاولت كييف وقتذاك أن تستعيد السيطرة على دونباس بالقوة، ولكنها فشلت، فلجأت إلى إرهاب سكان الجمهوريتين الشعبيتين بقصف التجمعات السكانية فيهما. واضطرت روسيا، في فبراير/شباط الماضي، إلى بدء عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.