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https://arabic.sputniknews.com/20220607/رئيس-مفوضية-المجتمع-المدني-في-ليبيا-الحكومة-أنفقت-مليارات-دون-تحديد-أوجه-صرفها-1063232316.html
رئيس مفوضية المجتمع المدني في ليبيا: الحكومة أنفقت مليارات دون تحديد أوجه صرفها
رئيس مفوضية المجتمع المدني في ليبيا: الحكومة أنفقت مليارات دون تحديد أوجه صرفها
قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، بريكة بالتمر، إن المليارات يتم إهدارها دون تحديد أوجه الصرف. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:46+0000
2022-06-07T15:46+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن عمليات الصرف التي جرت على مدار الفترة الأخيرة تؤكد أن الكثير من عمليات الصرف تمت دون ضوابط محددة.ولفتت إلى أن ليبيا كانت في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، قبل عام 2011، لكنها أصبحت اليوم تبني استراتيجياتها على منح المنظمات الدولية التي تصل إليها.وأوضحت أن القرار رقم 242 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة عمل المنظمات الدولية وفق استراتيجيات الدولة واحتياجاتها في كل الملفات يضع الكثير من علامات الاستفهام، حيث أن طبيعة مهام اللجنة تبدو مبهمة.ولفتت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، إلى أن القرار لم يحدد طبيعة المنظمات وما إذا كانت حكومية أو غير حكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة التعامل مع هذه المنظمات، خاصة أن التعامل مع الحكومية منها مغاير للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية.وترى بريكة بالتمر أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل المنظمات هو "أمر مخجل" ويستحق التوقف أمام ما يمكن أن يترتب على ذلك، خاصة أن ضمن تشكيل اللجنة إدارات معنية بمتابعة عمل المنظمات.وشددت على أن الحكومة تسعى لوضع استراتيجيات بناء على أموال المنح، الأمر الذي يشكل إهانة للدولة الليبية، حسب قولها.وبحسب بالتمر، فإن المنظمات الدولية عادة تنفق المنح عبر البرامج التي تنفذها مع منظمات أخرى في الدولة وليس مع الحكومات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/-رئيس-مؤسسة-النفط-الليبية-إنتاج-حقل-الواحة-وحده-يكفي-لعقود-طويلة-1063220216.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

رئيس مفوضية المجتمع المدني في ليبيا: الحكومة أنفقت مليارات دون تحديد أوجه صرفها

15:46 GMT 07.06.2022
© Sputnik . MAHER EL SHAERYليبيا تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011
ليبيا تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
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قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، بريكة بالتمر، إن المليارات يتم إهدارها دون تحديد أوجه الصرف.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن عمليات الصرف التي جرت على مدار الفترة الأخيرة تؤكد أن الكثير من عمليات الصرف تمت دون ضوابط محددة.
ولفتت إلى أن ليبيا كانت في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، قبل عام 2011، لكنها أصبحت اليوم تبني استراتيجياتها على منح المنظمات الدولية التي تصل إليها.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (المقال) مصطفى صنع الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
رئيس مؤسسة النفط الليبية: إنتاج حقل الواحة وحده يكفي لعقود طويلة
12:36 GMT
وأوضحت أن القرار رقم 242 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة عمل المنظمات الدولية وفق استراتيجيات الدولة واحتياجاتها في كل الملفات يضع الكثير من علامات الاستفهام، حيث أن طبيعة مهام اللجنة تبدو مبهمة.
ولفتت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، إلى أن القرار لم يحدد طبيعة المنظمات وما إذا كانت حكومية أو غير حكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة التعامل مع هذه المنظمات، خاصة أن التعامل مع الحكومية منها مغاير للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
باشاغا يرحب ببيان منطقة سوق الجمعة ويؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
08:26 GMT
وترى بريكة بالتمر أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل المنظمات هو "أمر مخجل" ويستحق التوقف أمام ما يمكن أن يترتب على ذلك، خاصة أن ضمن تشكيل اللجنة إدارات معنية بمتابعة عمل المنظمات.
وشددت على أن الحكومة تسعى لوضع استراتيجيات بناء على أموال المنح، الأمر الذي يشكل إهانة للدولة الليبية، حسب قولها.
وبحسب بالتمر، فإن المنظمات الدولية عادة تنفق المنح عبر البرامج التي تنفذها مع منظمات أخرى في الدولة وليس مع الحكومات.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
الدبيبة: نخطط لفتح خط بحري يربط الموانئ الجزائرية والليبية
06:25 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
© Sputnik من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
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