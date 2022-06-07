https://arabic.sputniknews.com/20220607/روسيا-تباشر-العمل-لإنشاء-طائرة-مسيرة-محمولة-بحرا-1063214786.html
روسيا تباشر العمل لإنشاء طائرة مسيرة محمولة بحرا
روسيا تباشر العمل لإنشاء طائرة مسيرة محمولة بحرا
من المقرر أن تقوم طائرة مسيَّرة عسكرية روسية جديدة بطلعتها الجوية الأولى في عام 2025. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:02+0000
2022-06-07T11:02+0000
2022-06-07T11:02+0000
روسيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن مصدر في قطاع التصنيع العسكري، أن روسيا تبدأ أعمال التصميم الهندسي لطائرة مسيّرة محمولة بحرا في النصف الثاني من العام الجاري 2022، لتنجزها في عام 2024. ثم تبدأ الاستعدادات لتصنيع المسيرات الجديدة. ويجب أن تبدأ روسيا تصنيعها في عام 2026.يجدر بالذكر أن روسيا تواصل العمل في إنشاء حاملتي طائرات الهليكوبتر في مصنع يقع في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم.وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصنع المسيّرات في مدينة دوبنا في ريف موسكو يستطيع أن يصنع المسيّرات المحمولة بحرا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تباشر العمل لإنشاء طائرة مسيرة محمولة بحرا
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من المقرر أن تقوم طائرة مسيَّرة عسكرية روسية جديدة بطلعتها الجوية الأولى في عام 2025.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن مصدر في قطاع التصنيع العسكري، أن روسيا تبدأ أعمال التصميم الهندسي لطائرة مسيّرة محمولة بحرا في النصف الثاني من العام الجاري 2022، لتنجزها في عام 2024. ثم تبدأ الاستعدادات لتصنيع المسيرات الجديدة. ويجب أن تبدأ روسيا تصنيعها في عام 2026.
يجدر بالذكر أن روسيا تواصل العمل في إنشاء حاملتي طائرات الهليكوبتر في مصنع يقع في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم.
وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصنع المسيّرات في مدينة دوبنا في ريف موسكو يستطيع أن يصنع المسيّرات المحمولة بحرا.