https://arabic.sputniknews.com/20220607/روسيا-تزود-مروحيات-الأمم-المتحدة-بدرع-مضاد-للرصاص-1063210160.html
روسيا تزود مروحيات الأمم المتحدة بدرع مضاد للرصاص
روسيا تزود مروحيات الأمم المتحدة بدرع مضاد للرصاص
أعلن مسؤول في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا عن اختراع درع لحماية مروحيات "مي-8أ إم تي" و"مي-8إم تي في-1" من الأعيرة... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:11+0000
2022-06-07T09:11+0000
2022-06-07T09:11+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأبلغ المسؤول الصحفيين بأن الدرع المبتكر سيحمي المروحيات التي تستخدمها الأمم المتحدة في عمليات دعم السلام.ويوفر الدرع المصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق محلية الصنع الحماية المضمونة للمروحية من رصاص يمكن أن يصل عياره إلى 7.62 ملم.ويكسو الدرع كابينة قيادة المروحية وغرفة الحمولات، ولا يتجاوز وزنه 230 كيلوغراما. ويمكن استخدامه في الظروف المناخية المختلفة تحت درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا تزود مروحيات الأمم المتحدة بدرع مضاد للرصاص
تابعنا عبر
أعلن مسؤول في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا عن اختراع درع لحماية مروحيات "مي-8أ إم تي" و"مي-8إم تي في-1" من الأعيرة النارية.
وأبلغ
المسؤول الصحفيين بأن الدرع المبتكر سيحمي المروحيات التي تستخدمها الأمم المتحدة في عمليات دعم السلام.
ويوفر الدرع المصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق محلية الصنع الحماية المضمونة للمروحية من رصاص يمكن أن يصل عياره إلى 7.62 ملم.
ويكسو الدرع كابينة قيادة المروحية وغرفة الحمولات، ولا يتجاوز وزنه 230 كيلوغراما. ويمكن استخدامه في الظروف المناخية المختلفة تحت درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.