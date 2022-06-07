https://arabic.sputniknews.com/20220607/روسيا-تعلق-اتفاقها-مع-اليابان-بشأن-مصايد-الأسماك-البحرية-1063220926.html
روسيا تعلق اتفاقها مع اليابان بشأن مصايد الأسماك البحرية
روسيا تعلق اتفاقها مع اليابان بشأن مصايد الأسماك البحرية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو علقت تنفيذ الاتفاقية مع اليابان بشأن التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية حتى يفي... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:44+0000
2022-06-07T12:44+0000
2022-06-07T12:45+0000
روسيا
العالم
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وبحسب تعليق زاخاروفا المنشور على موقع الخارجية الروسية، قالت: "لقد اعتبرنا دائمًا التفاعل القائم على اتفاقية عام 1998 بين الحكومة الروسية وحكومة اليابان بشأن بعض قضايا التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية كأحد المجالات المهمة للعلاقات الروسية اليابانية في مجال مصايد الأسماك".وأضافت: "هذه الاتفاقية، التي أُنشئت على أساس مراعاة توازن المصالح بين البلدين، سمحت للصيادين اليابانيين بالصيد في إطار الحصة التي خصصها الجانب الروسي بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية التابعة لروسيا".وتابعت: "للأسف، طوكيو اتخذت "تجميد" المدفوعات المستحقة بموجب الاتفاقية"، مما يؤخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم المساعدة الفنية المجانية لمنطقة سخالين، وهي عنصر أساسي في ضمان عمل هذا الاتفاق الحكومي الدولي".ختمت: "في الوضع الحالي، نحن مضطرون لاتخاذ قرار بوقف تنفيذ اتفاقية 1998 حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تعلق اتفاقها مع اليابان بشأن مصايد الأسماك البحرية
12:44 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو علقت تنفيذ الاتفاقية مع اليابان بشأن التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية.
وبحسب تعليق زاخاروفا المنشور على موقع الخارجية الروسية، قالت: "لقد اعتبرنا دائمًا التفاعل القائم على اتفاقية عام 1998 بين الحكومة الروسية وحكومة اليابان بشأن بعض قضايا التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية كأحد المجالات المهمة للعلاقات الروسية اليابانية في مجال مصايد الأسماك".
وأضافت: "هذه الاتفاقية، التي أُنشئت على أساس مراعاة توازن المصالح بين البلدين، سمحت للصيادين اليابانيين بالصيد في إطار الحصة التي خصصها الجانب الروسي بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية التابعة لروسيا".
وتابعت: "للأسف، طوكيو اتخذت "تجميد" المدفوعات المستحقة بموجب الاتفاقية"، مما يؤخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم المساعدة الفنية المجانية لمنطقة سخالين، وهي عنصر أساسي في ضمان عمل هذا الاتفاق الحكومي الدولي".
ختمت: "في الوضع الحالي، نحن مضطرون لاتخاذ قرار بوقف تنفيذ اتفاقية 1998 حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية".