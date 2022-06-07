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https://arabic.sputniknews.com/20220607/زيلينسكي-يعترف-بعجزه-عن-مهاجمة-روسيا-أو-مجاراة-مصفحاتها-1063221322.html
زيلينسكي يعترف "بعجزه" عن مهاجمة روسيا أو "مجاراة مصفحاتها"
زيلينسكي يعترف "بعجزه" عن مهاجمة روسيا أو "مجاراة مصفحاتها"
أقر فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا ترقى لمستوى روسيا من حيث المصفحات، وبالتالي "ليست قادرة على مهاجمتها". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T13:17+0000
2022-06-07T13:17+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال زيلينسكي من خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو التي نظمتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "نحن أقل عدة (من روسيا) من حيث المصفحات، لذلك لسنا مؤهلين للهجوم، وسنتكبد المزيد من الخسائر، والناس هم أولويتي".كما أعرب زيلينسكي مرة أخرى عن "استعداده لإجراء محادثات سلام مع بوتين".ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله أن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه "منفتح على محادثات السلام مع الرئيس فلاديمير بوتين" في الوضع الحالي.وأضاف زيلينسكي أيضا أن "الجمود في الصراع مع روسيا ليس خيارا لكييف"، ودعا الغرب مرة أخرى إلى "تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".وأطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله "إن النصر سيكون لأوكرانيا".ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني "بالكاذب" وانتقدوا سياساته.وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المئة من بلدك، ماذا تدخن؟".وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/جونسون-يبحث-مع-زيلينسكي-رفع-الحظر-عن-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063171817.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

زيلينسكي يعترف "بعجزه" عن مهاجمة روسيا أو "مجاراة مصفحاتها"

13:17 GMT 07.06.2022
CC BY-SA 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Cropped imageالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
CC BY-SA 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Cropped image
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أقر فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا ترقى لمستوى روسيا من حيث المصفحات، وبالتالي "ليست قادرة على مهاجمتها".
وقال زيلينسكي من خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو التي نظمتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "نحن أقل عدة (من روسيا) من حيث المصفحات، لذلك لسنا مؤهلين للهجوم، وسنتكبد المزيد من الخسائر، والناس هم أولويتي".
كما أعرب زيلينسكي مرة أخرى عن "استعداده لإجراء محادثات سلام مع بوتين".
ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله أن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه "منفتح على محادثات السلام مع الرئيس فلاديمير بوتين" في الوضع الحالي.
وأضاف زيلينسكي أيضا أن "الجمود في الصراع مع روسيا ليس خيارا لكييف"، ودعا الغرب مرة أخرى إلى "تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأطلق رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، بعد قوله "إن النصر سيكون لأوكرانيا".
ووصف المعلقون الزعيم الأوكراني "بالكاذب" وانتقدوا سياساته.
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أمس, 11:49 GMT
وكتب أحد المستخدمين: "ذهب 20 في المئة من بلدك، ماذا تدخن؟".
وقال هود تروفي: "أنت أحمق إذا كنت تؤمن بهذا... الخطة الأمريكية الوحيدة هي إقناعكم جميعًا بأن أوكرانيا لديها فرصة، بينما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة والمال إلى كييف".
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