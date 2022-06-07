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https://arabic.sputniknews.com/20220607/زي-أي-أخت-من-إخواتي-العوضي-يخرج-عن-صمته-بعد-أنباء-انفصاله-عن-ياسمين-عبد-العزيز-1063200716.html
"زي أي أخت من إخواتي"... العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
"زي أي أخت من إخواتي"... العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته، وردّ على الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:31+0000
2022-06-07T07:31+0000
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وقال العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك": "‎أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي ‎أي زوجين طبيعيين".وأضاف: "ياسمين على طبيعتها عبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجومية"، متابعا: "‎فمنعا للقيل والقال.. ‎أنا بقولها اني بحبك.. ‎واللي بينك وبينك اكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي".وكانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضي، على إنستغرام بسبب خلافات وقعت بينهما.وشهدت الساعات الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما نشرت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله".وتعرضت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مرة جديدة لوعكة صحية، لم تكشف سببها. ونشرت ياسمين، صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي على سرير في أحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".ودخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى، في 11 يوليو/ تموز الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وبعدها بأيام أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على "فيسبوك"، دخولها غرفة العمليات.وفي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وكشفت عن تعافيها.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/ياسمين-عبد-العزيز-تتهم-شقيقها-بالتخلي-عنها-1063194810.html
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"زي أي أخت من إخواتي"... العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

07:31 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHI
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خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته، وردّ على الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وقال العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك": "‎أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي ‎أي زوجين طبيعيين".
وأضاف: "ياسمين على طبيعتها عبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجومية"، متابعا: "‎فمنعا للقيل والقال.. ‎أنا بقولها اني بحبك.. ‎واللي بينك وبينك اكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي".
وكانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضي، على إنستغرام بسبب خلافات وقعت بينهما.
وشهدت الساعات الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما نشرت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله".
وتعرضت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مرة جديدة لوعكة صحية، لم تكشف سببها. ونشرت ياسمين، صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي على سرير في أحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
ياسمين عبد العزيز تتهم شقيقها بالتخلي عنها
أمس, 21:24 GMT
ودخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى، في 11 يوليو/ تموز الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وبعدها بأيام أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على "فيسبوك"، دخولها غرفة العمليات.
وفي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وكشفت عن تعافيها.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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