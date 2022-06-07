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https://arabic.sputniknews.com/20220607/سباق-رياضة-الانجراف-في-فلاديفوستوك-1063206530.html
سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك
سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك
شهدت مدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تقع في منطقة الشرق الأقصى من روسيا، سباق رياضة التفحيط المباشر الدولي، حيث يتمتع عشاق وهواة السيارات بمعرض السيارات ضمن... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة

سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك

09:26 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 07.06.2022)
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شهدت مدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تقع في منطقة الشرق الأقصى من روسيا، سباق رياضة التفحيط المباشر الدولي، حيث يتمتع عشاق وهواة السيارات بمعرض السيارات ضمن مهرجان رياضة الانجراف (الدريفت) ومشاهدة مهارة السائقين المحترفين المشاركين في المسابقات.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور

سيارة انجراف ضمن المرحلة الثانية ضمن مسابقة "آر دي آس - آسيا" في مدينة فلاديفوستوك الروسية

سيارة انجراف ضمن المرحلة الثانية ضمن مسابقة &quot;آر دي آس - آسيا&quot; في مدينة فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سيارة انجراف ضمن المرحلة الثانية ضمن مسابقة "آر دي آس - آسيا" في مدينة فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور

سيارة تفحيط مشاركة أثناء المرحلة الثانية ضمن سباق "آر دي آس - آسيا"

سيارة تفحيط مشاركة أثناء المرحلة الثانية ضمن سباق &quot;آر دي آس - آسيا&quot; - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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سيارة تفحيط مشاركة أثناء المرحلة الثانية ضمن سباق "آر دي آس - آسيا"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور

سيارة مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"

سيارة مشاركة في سباق &quot;آر دي آس - آسيا&quot; - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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سيارة مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور

سيارات مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"

سيارات مشاركة في سباق &quot;آر دي آس - آسيا&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سيارات مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور

طواقم إحدى الفرق المشاركة في السباق تفحص سيارة متضررة

طواقم إحدى الفرق المشاركة في السباق تفحص سيارة متضررة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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طواقم إحدى الفرق المشاركة في السباق تفحص سيارة متضررة

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسيارتان مشاركتان في السباق في فلاديفوستوك
سيارتان مشاركتان في السباق في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سيارتان مشاركتان في السباق في فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز "سو-34"
سيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز سو-34 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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سيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز "سو-34"
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورإخلاء حلبة السباق من السيارات المتضررة
إخلاء حلبة السباق من السيارات المتضررة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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إخلاء حلبة السباق من السيارات المتضررة
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