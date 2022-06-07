https://arabic.sputniknews.com/20220607/سباق-رياضة-الانجراف-في-فلاديفوستوك-1063206530.html
سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك
سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك
شهدت مدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تقع في منطقة الشرق الأقصى من روسيا، سباق رياضة التفحيط المباشر الدولي، حيث يتمتع عشاق وهواة السيارات بمعرض السيارات ضمن... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:26+0000
2022-06-07T09:26+0000
2022-06-07T09:35+0000
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سباق رياضة "الدريفت" في فلاديفوستوك 09:26 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
شهدت مدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تقع في منطقة الشرق الأقصى من روسيا، سباق رياضة التفحيط المباشر الدولي، حيث يتمتع عشاق وهواة السيارات بمعرض السيارات ضمن مهرجان رياضة الانجراف (الدريفت) ومشاهدة مهارة السائقين المحترفين المشاركين في المسابقات.
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سيارة انجراف ضمن المرحلة الثانية ضمن مسابقة "آر دي آس - آسيا" في مدينة فلاديفوستوك الروسية
سيارة انجراف ضمن المرحلة الثانية ضمن مسابقة "آر دي آس - آسيا" في مدينة فلاديفوستوك الروسية
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سيارة تفحيط مشاركة أثناء المرحلة الثانية ضمن سباق "آر دي آس - آسيا"
سيارة تفحيط مشاركة أثناء المرحلة الثانية ضمن سباق "آر دي آس - آسيا"
سيارة مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"
سيارات مشاركة في سباق "آر دي آس - آسيا"
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور
طواقم إحدى الفرق المشاركة في السباق تفحص سيارة متضررة
طواقم إحدى الفرق المشاركة في السباق تفحص سيارة متضررة
سيارتان مشاركتان في السباق في فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصور سيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز "سو-34"
سيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز "سو-34"
إخلاء حلبة السباق من السيارات المتضررة