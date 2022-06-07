https://arabic.sputniknews.com/20220607/سعد-لمجرد-يستعد-لمفاجأة-جديدة-مع-إليسا-في-جدة-فيديو-1063240674.html

سعد لمجرد يستعد لمفاجأة جديدة مع إليسا في جدة... فيديو

سعد لمجرد يستعد لمفاجأة جديدة مع إليسا في جدة... فيديو

كشف النجم المغربي، سعد لمجرد، اليوم الثلاثاء، أسرارا جديدة عن حياته ومسيرته وأهم محطاته الفنية، كاشفا مفاجآت فنية جديدة له في الفترة المقبلة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T18:56+0000

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أفادت مجلة "هي"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لمجرد حلَّ ضيفا على برنامج "صدى الملاعب"على قناة mbc، مع الإعلامي مصطفى الأغا، مؤكدا أنه أراد الاعتماد على نفسه، وأن يصبح شخصا عصاميا.وأوضح النجم المغربي أنه قرر الهجرة إلى أمريكا للعمل بعدة وظائف مختلفة، حيث ظل يعاني بسبب قلة العمل، لفترة طويلة، وهي الفترة التي تعلم منها الكثير، وبعدها شارك في برنامج المواهب "سوبر ستار"، مضيفا أنها المحطة الثانية المهمة في حياته.وأوضح المطرب المغربي أنه قرر الإنتاج لنفسه بسبب عدم وجود شركات الإنتاج، وهو ما دفعه إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية، وكانت أغنيته "انتي باغية" أولى الأغاني التي تحقق نجاحا عربيا كبيرا له.وأشار سعد لمجرد إلى أنه لا يريد أن يكون أنانيا وتقديم لهجة واحدة في أغانيه، لافتا إلى أنه سيقدم أغاني مصرية ومغربية وبعدة لهجات بهدف الوصول إلى الجميع، في وقت لم يتمالك دموعه على الهواء بعد عرض فيديو له مع والده الفنان البشير عبده.ويرى لمجرد في والده قدوته وأهم شخص في حياته، حيث تعلم منه الكثير، في وقت أعرب سعد لمجرد عن سعادته بالغناء مع عدد من الفنانين المصريين والعرب، أبرزهم محمد رمضان، الذي أشاد بأدائه التمثيلي والغنائي، فضلا عن سعادته بالعمل مع صابر الرباعي وريدوان وإليسا.يذكر أن المطرب المغربي كان قد احتفل، مؤخرا، بوصول أغنيته "من أول دقيقة"، مع المطربة اللبنانية إليسا، إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في شهر واحد.وأكد لمجرد أنه سيقوم بإحياء حفل مع إليسا لأول مرة في موسم جدة، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، على مسرح موسم جدة من تنظيم شركة "روتانا".

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