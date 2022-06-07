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سعر الدولار يشهد ارتفاعا مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار يشهد ارتفاعا مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية الكبرى، خلال تعاملات ‏اليوم الثلاثاء.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:56+0000
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وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفقا لموقع "مصراوي".وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.71 جنيه في عدة بنوك، منها بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، و18.70 جنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي.كما بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.65 جنيه.وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/تراجع-احتياطي-مصر-من-النقد-الأجنبي-بعد-سداد-التزامات-خارجية-بقيمة-ملياري-دولار-1063184126.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

سعر الدولار يشهد ارتفاعا مقابل الجنيه المصري

10:56 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
البنك المركزي المصري
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية الكبرى، خلال تعاملات ‏اليوم الثلاثاء.‏
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفقا لموقع "مصراوي".
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.71 جنيه في عدة بنوك، منها بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، و18.70 جنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي.
كما بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.65 جنيه.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد سداد التزامات خارجية بقيمة ملياري دولار
أمس, 15:07 GMT
وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.
ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.
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