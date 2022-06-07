عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تناقش-فكرة-إجراء-استفتاء-للانضمام-لروسيا-1063217903.html
سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا
سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا
صرح أرتيم شارلاي، النائب الأول وعضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، إن فكرة إجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قيد المناقشة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:09+0000
2022-06-07T12:09+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_de86a63658cc4a4fd17b248c8becdf1b.jpg
وأضاف شارلاي: "ليس هناك شك في أن منطقة زابوروجيه هي منطقة روسية. فكرة الاستفتاء تناقش على مستوى مفهوم كيف ومتى يتم إجراؤها، لأن نحو 70 من المنطقة قد تم تحريرها... أعتقد أنه من المنطقي الانتظار حتى يتم تحرير مدينة زابوروجيه مع جميع السكان، ويتم تحرير المنطقة بأكمله ، ثم سيتم إجراء استفتاء في المنطقة كلها".وعلَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع أوكرانيا.وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8dc1580ca10d9f93627699c6f9ecb54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا

12:09 GMT 07.06.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح أرتيم شارلاي، النائب الأول وعضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، إن فكرة إجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قيد المناقشة.
وأضاف شارلاي: "ليس هناك شك في أن منطقة زابوروجيه هي منطقة روسية. فكرة الاستفتاء تناقش على مستوى مفهوم كيف ومتى يتم إجراؤها، لأن نحو 70 من المنطقة قد تم تحريرها... أعتقد أنه من المنطقي الانتظار حتى يتم تحرير مدينة زابوروجيه مع جميع السكان، ويتم تحرير المنطقة بأكمله ، ثم سيتم إجراء استفتاء في المنطقة كلها".
وعلَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала