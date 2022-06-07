https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تناقش-فكرة-إجراء-استفتاء-للانضمام-لروسيا-1063217903.html
سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا
سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا
صرح أرتيم شارلاي، النائب الأول وعضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، إن فكرة إجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قيد المناقشة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:09+0000
2022-06-07T12:09+0000
2022-06-07T12:09+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف شارلاي: "ليس هناك شك في أن منطقة زابوروجيه هي منطقة روسية. فكرة الاستفتاء تناقش على مستوى مفهوم كيف ومتى يتم إجراؤها، لأن نحو 70 من المنطقة قد تم تحريرها... أعتقد أنه من المنطقي الانتظار حتى يتم تحرير مدينة زابوروجيه مع جميع السكان، ويتم تحرير المنطقة بأكمله ، ثم سيتم إجراء استفتاء في المنطقة كلها".وعلَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع أوكرانيا.وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات منطقة زابوروجيه تناقش فكرة إجراء استفتاء للانضمام لروسيا
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صرح أرتيم شارلاي، النائب الأول وعضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، إن فكرة إجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قيد المناقشة.
وأضاف شارلاي: "ليس هناك شك في أن منطقة زابوروجيه هي منطقة روسية. فكرة الاستفتاء تناقش على مستوى مفهوم كيف ومتى يتم إجراؤها، لأن نحو 70 من المنطقة قد تم تحريرها... أعتقد أنه من المنطقي الانتظار حتى يتم تحرير مدينة زابوروجيه مع جميع السكان، ويتم تحرير المنطقة بأكمله ، ثم سيتم إجراء استفتاء في المنطقة كلها".
وعلَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية
أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".