https://arabic.sputniknews.com/20220607/شويغو-يعلن-تحرير-القسم-الأكبر-من-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-على-الجانب-الأيسر-لنهر-سيفيرسكي-دونيتسك-1063212777.html
شويغو يعلن تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر لنهر سيفيرسكي دونيتسك
شويغو يعلن تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر لنهر سيفيرسكي دونيتسك
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:25+0000
2022-06-07T10:25+0000
2022-06-07T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".وأضاف شويغو أن إجمالي عدد الأسرى بين الجنود الأوكرانيين يتجاوز 6.4 ألف أسير "خلال خمسة أيام استسلم 126 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ الإجمالي 6489 شخصا".وأشار أيضا إلى أن "التشغيل المستمر لثلاثة وثلاثين منجما للفحم واثنين من حقول النفط وأربعة عشر للغاز، والتي أصبحت تحت سيطرة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين خلال العملية العسكرية الخاصة".وأشار إلى أن "بالإضافة إلى ذلك، تتركز 57 في المئة من قدرات الصناعة المعدنية في أوكرانيا في الأراضي المحررة".وتابع: "يسعى القوميون الأوكرانيون المنسحبون إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بهذه القطاعات من الاقتصاد. وفي المقابل، فإن الجيش الروسي، الذي حرر دونباس، يأخذ المنشآت الصناعية تحت حمايته، وبالتالي يحافظ على إمكانات تنمية اقتصاد المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الجيش-الروسي-يعمل-على-حماية-الآثار-التاريخية-الأرثوذكسية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1063210262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
شويغو يعلن تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر لنهر سيفيرسكي دونيتسك
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".
وأضاف شويغو أن إجمالي عدد الأسرى بين الجنود الأوكرانيين يتجاوز 6.4 ألف أسير "خلال خمسة أيام استسلم 126 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ الإجمالي 6489 شخصا".
وأشار أيضا إلى أن "التشغيل المستمر لثلاثة وثلاثين منجما للفحم واثنين من حقول النفط وأربعة عشر للغاز، والتي أصبحت تحت سيطرة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين خلال العملية العسكرية الخاصة".
وأشار إلى أن "بالإضافة إلى ذلك، تتركز 57 في المئة من قدرات الصناعة المعدنية في أوكرانيا في الأراضي المحررة".
وتابع: "يسعى القوميون الأوكرانيون المنسحبون إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بهذه القطاعات من الاقتصاد. وفي المقابل، فإن الجيش الروسي، الذي حرر دونباس، يأخذ المنشآت الصناعية تحت حمايته، وبالتالي يحافظ على إمكانات تنمية اقتصاد المنطقة".