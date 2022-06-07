عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/ضجة-كبرى-بعد-سرقة-أكبر-بنوك-إيران-بطريقة-غير-مسبوقة-تشبه-أفلام-هوليوود-تفاصيل-مثيرة-1063232565.html
ضجة كبرى بعد سرقة أكبر بنوك إيران بطريقة "غير مسبوقة تشبه أفلام هوليوود".. تفاصيل مثيرة
ضجة كبرى بعد سرقة أكبر بنوك إيران بطريقة "غير مسبوقة تشبه أفلام هوليوود".. تفاصيل مثيرة
سرق مجهولون 168 صندوق أمانة من الصناديق المودعة لدى فرع أساسي في طهران يتبع "بانك ملّي"، أكبر المصارف الإيرانية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:40+0000
2022-06-07T15:48+0000
العالم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
وقال المصرف في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللصوص استغلوا قلة الحركة في المدينة يوم عطلة رسمية، ودخلوا خلسة إلى الفرع في شارع "انقلاب" الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة الصناديق.وقالت تقارير صحافية محلية إن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية إلى الهاتف الجوال لمدير الفرع، إلا أنه تجاهلها على خلفية تلقيه عددا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة، لكن الشرطة نفت تلك التقارير.وسخر أحدهم قائلا "هل اخترقوا البنك الوطني أيضا (إسرائيل)، لا تتفاجأ أبدا، نحن في انتظار أن يرفع نفتالي بينيت نسخة من المستندات على غوغل درايف"، في إشارة إلى الهجمات السيبرانية التي اشتدت وتيرتها مؤخرا ضد أهداف حيوية في إيران. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن شرطة العاصمة، أن بعض موظفي الفرع هم قيد التحقيق على خلفية "الإهمال".وتعهّد المصرف بتعويض "كامل" للخسائر التي تكبّدها أصحاب صناديق الأمانة، من دون أن يحدّد قيمة المسروقات.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران

ضجة كبرى بعد سرقة أكبر بنوك إيران بطريقة "غير مسبوقة تشبه أفلام هوليوود".. تفاصيل مثيرة

15:40 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 07.06.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
سرق مجهولون 168 صندوق أمانة من الصناديق المودعة لدى فرع أساسي في طهران يتبع "بانك ملّي"، أكبر المصارف الإيرانية.
وقال المصرف في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللصوص استغلوا قلة الحركة في المدينة يوم عطلة رسمية، ودخلوا خلسة إلى الفرع في شارع "انقلاب" الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة الصناديق.
وأفادت وكالة "فارس" بأن اللصوص تسللوا عبر موقف للسيارات وخلعوا قفل باب خلفي للفرع، وخرجوا عبر المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.
وقالت تقارير صحافية محلية إن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية إلى الهاتف الجوال لمدير الفرع، إلا أنه تجاهلها على خلفية تلقيه عددا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة، لكن الشرطة نفت تلك التقارير.
وأثارت الحادثة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في إيران، إذ اعتبرها بعض المستخدمين "غير مسبوقة"، ووصفها آخرون بأنها "أشبه بفيلم هوليوودي".
وسخر أحدهم قائلا "هل اخترقوا البنك الوطني أيضا (إسرائيل)، لا تتفاجأ أبدا، نحن في انتظار أن يرفع نفتالي بينيت نسخة من المستندات على غوغل درايف"، في إشارة إلى الهجمات السيبرانية التي اشتدت وتيرتها مؤخرا ضد أهداف حيوية في إيران.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن شرطة العاصمة، أن بعض موظفي الفرع هم قيد التحقيق على خلفية "الإهمال".
وتعهّد المصرف بتعويض "كامل" للخسائر التي تكبّدها أصحاب صناديق الأمانة، من دون أن يحدّد قيمة المسروقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала