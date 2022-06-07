عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/طائرات-ميغ-السورية-تنفذ-مناورات-مشتركة-مع-نظيراتها-سو-34-الروسية-فيديو-1063238449.html
طائرات "ميغ" السورية تنفذ مناورات مشتركة مع نظيراتها "سو-34" الروسية... فيديو
طائرات "ميغ" السورية تنفذ مناورات مشتركة مع نظيراتها "سو-34" الروسية... فيديو
قامت القوات الجوية السورية وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية بتنفيذ عدة تدريبات حربية للتعامل مع عدو مفترض. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:26+0000
2022-06-07T17:36+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104154/56/1041545618_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_eb54099f092be88f926189d0d3e7007c.jpg
ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".وتابع البيان: " حيث شاركوا في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية، وتم التعامل معها من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة".وختم البيان: "قد أظهرت التدريبات المشتركة بمجملها تنسيقاً عالياً بين الطيارين في الجيشين الصديقين وتفاعلاً كبيراً تبعاً للمواقف المختلفة.شاركت القوات الجوية الروسية في هذه التدريبات بطائرات /سو 24 إم ـ سو 34ـ سو 35/، وشاركت القوات الجوية السورية بطائرات /ميغ 23 إم إل ـ وميغ 29".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104154/56/1041545618_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_9dcb0b022cba6216837e3b1af985acdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري

طائرات "ميغ" السورية تنفذ مناورات مشتركة مع نظيراتها "سو-34" الروسية... فيديو

17:26 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 07.06.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalevطائرة سورية من طراز "سو-22"
طائرة سورية من طراز سو-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبرTelegram
قامت القوات الجوية السورية وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية بتنفيذ عدة تدريبات حربية للتعامل مع عدو مفترض.
ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".
وتابع البيان: " حيث شاركوا في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية، وتم التعامل معها من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة".

كذلك تم تنفيذ دوريات مشتركة بين الطيران الحربي السوري والروسي امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من الجمهورية العربية السورية".
وختم البيان: "قد أظهرت التدريبات المشتركة بمجملها تنسيقاً عالياً بين الطيارين في الجيشين الصديقين وتفاعلاً كبيراً تبعاً للمواقف المختلفة.
شاركت القوات الجوية الروسية في هذه التدريبات بطائرات /سو 24 إم ـ سو 34ـ سو 35/، وشاركت القوات الجوية السورية بطائرات /ميغ 23 إم إل ـ وميغ 29".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала