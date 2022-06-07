https://arabic.sputniknews.com/20220607/عادة-الأكل-رقم-1-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بالأمراض-بشكل-ملحوظ-1063201326.html

عادة الأكل "رقم 1" لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل ملحوظ

عادة الأكل "رقم 1" لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل ملحوظ

على الرغم من عدم وجود وصفة سحرية للقضاء على جميع الأمراض، فهناك الكثير مما يمكننا القيام به للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بها. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T07:51+0000

2022-06-07T07:51+0000

2022-06-07T07:51+0000

الصحة

منوعات

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هناك أيضا أطعمة يجب الابتعاد عنها. مع ذلك فإن هناك عادة أكل يمكن أن تساعد على وجه الخصوص في تقليل المخاطر المتعددة، بحسب موقع Eat This, Not That.وفقا لبحث نشر في المجلة الطبية د. باتيل فيديابيث، فإن التنوع الغذائي هو أفضل عادات الأكل التي تُنسب إلى جودة النظام الغذائي ويساعد على تقليل مخاطر وشدة الأمراض المزمنة.يذكر البحث تعريف التنوع الغذائي على أنه استهلاك العديد من المجموعات الغذائية خلال فترة معينة، أي فكرة زيادة تنوع الأطعمة والمجموعات الغذائية في نظامك الغذائي للمساعدة في ضمان تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية.أجريت دراسة مقطعية مجتمعية بين ديسمير/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، بمشاركة 216 بالغا.أظهرت النتائج أن ما يقرب من 45.4% فقط من المشاركين لديهم درجات كافية من التنوع الغذائي، مما يعني أن أكثر من نصف السكان لا يحققون أهداف التنوع الغذائي الخاصة بهم. كما وجد أن العمر والإقامة ونوع الأسرة والمهنة لها أيضا تأثير كبير على التنوع الغذائي المناسب.إلى جانب هذا الاستنتاج، تم اكتشاف أن زيادة تنوع الأطعمة والمجموعات الغذائية في النظام الغذائي أمر ضروري منذ المراحل المبكرة جدا من الحياة للنمو والتطور السليمين.وقالت الدراسة إن للنظام الغذائي دون تنوع يمكن أن يكون له عواقب سلبية على صحتك ورفاهيتك وتطورك، عن طريق تقليل القدرات الجسدية، ومقاومة العدوى، وإضعاف النمو المعرفي، والإنجاب، وحتى القدرات الاجتماعية.تحتوي الأطعمة المختلفة على فيتامينات ومغذيات ومعادن ومواد كيميائية نباتية مختلفة.تقترح منظمة الصحة العالمية أنه يجب استهلاك ما لا يقل عن 20 إلى 30 نوعا مختلفا من الأطعمة بيولوجيا كل أسبوع لاتباع نظام غذائي صحي.يقترحون أيضا أن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمتوفرة محليا تساعد في منع سوء التغذية المزمن.كيف تعرف أنك تحصل على تنوع غذائي سليم؟وفقا للسلسلة، هناك عدة طرق لقياس التنوع الغذائي. الطريقة الأكثر شيوعا هي تحديد درجة التنوع الغذائي للأسرة (( HDDS لمدة 24 ساعة، تسجل استهلاكك للطعام. يتم احتساب درجة HDDSعن طريق وضع الأطعمة المبلغ عنها في مجموعات الطعام. يتم تقسيم مجموعات الطعام بالطرق التالية:الحبوب، الدرنات البيضاء والخضروات الجذرية، الخضروات، الفاكهة، اللحوم، البيض، الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، البقوليات والمكسرات والبذور، الحليب ومشتقاته، الزيوت والدهون، الحلويات، البهارات، المشروبات.يمكنك أيضا الاحتفاظ بدفتر يوميات طعام لتدوين ما تناولته في اليوم. تشمل الطرق الأخرى تجربة وصفة جديدة وتناول أطعمة بألوان مختلفة بشكل طبيعي بألوان قوس قزح. تميل هذه الأطعمة إلى احتواء مختلف العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية.

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