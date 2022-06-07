https://arabic.sputniknews.com/20220607/قوات-سوريا-الديمقراطية-تؤكد-استعدادها-للتعاون-مع-دمشق-لمواجهة-أي-عملية-عسكرية-تركية-1063226611.html

قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استعدادها للتعاون مع دمشق لمواجهة أي عملية عسكرية تركية

قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استعدادها للتعاون مع دمشق لمواجهة أي عملية عسكرية تركية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية، لمواجهة أي عدوان تركي شمالي البلاد، وذلك في ظل إعلان أنقرة عن عملية... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T14:20+0000

2022-06-07T14:20+0000

2022-06-07T14:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. واجتمع ما يعرف بالمجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، لمناقشة التطورات الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا إثر التهديد التركي بتنفيذ عملية عسكرية.وأكد بيان لقسد عقب الاجتماع أن "أي عدوان سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة السورية، وأن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا".وأضاف أن "الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية، لذا، لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما ستتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية المحتلة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب ولإنشاء ما وصفه بـ"المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.وبحسب تقارير إعلامية، سيتم تنفيذ العمليات في أربع مناطق سورية.بالمقابل، احتجت سوريا في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل أراضيها.واعتبرت الخارجية السورية، أن أي عمل عسكري تنفذه تركيا داخل الأراضي السورية هو "عمل من أعمال العدوان ونشاط استعماري".

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