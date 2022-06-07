https://arabic.sputniknews.com/20220607/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-تتهم-قوات-الأمن-بدهس-طفلة-في-الخامسة-من-عمرها-بالخرطوم-ما-أدى-لوفاتها-1063240961.html

لجنة أطباء السودان المركزية تتهم قوات الأمن بدهس طفلة في الخامسة من عمرها بالخرطوم ما أدى لوفاتها

لجنة أطباء السودان المركزية تتهم قوات الأمن بدهس طفلة في الخامسة من عمرها بالخرطوم ما أدى لوفاتها

تجاوزت حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة للسلطات العسكرية منذ عزل الحكومة الانتقالية السابقة، المئة بعد مقتل طفلة دهسا من قبل سيارة قوى الأمن في الخرطوم، وفق... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T19:00+0000

2022-06-07T19:00+0000

2022-06-07T19:00+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، "ارتقت قبل قليل الطفلة روان طارق إلياس، 5 سنوات، إثر إصابتها نتيجة التعرض للدهس بواسطة عربة تتبع للقوات النظامية في منطقة الكلاكلة بمدينة الخرطوم"، مشيرة إلى أنه "بهذا يرتفع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 16 طفلاً، ويرتفع العدد الكلي لشعبنا الذين أحصتهم اللجنة...إلى 101 شخص".ودعت سفارات 11 دولة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، في بيان مشترك، نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السلطات إلى "اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة، مثل ضمان إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإلغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ، وضمان التقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ".وكانت السلطات السودانية الحالية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والإفراج عن عديد من المعتقلين السياسيين، لكن قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أنه رغم تلك الخطوات "استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

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العالم العربي