https://arabic.sputniknews.com/20220607/لماذا-تزداد-ظاهرة-نهب-وتهريب-الآثار-من-العالم-العربي؟---1063228930.html

لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار من العالم العربي؟

لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار من العالم العربي؟

كشف تحقيق بشأن شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط وتضم في صفوفها رئيسا سابقا لمتحف اللوفر، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T14:56+0000

2022-06-07T14:56+0000

2022-06-07T14:56+0000

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مساحة حرة

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7~6 Mesaha Hourah لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار من العالم العربي؟

وكان المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية قد فتح تحقيقا في عام 2018، من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.ويواجه جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس اتهامات قضائية في بلاده بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية.واتهمت مصر حينها القنصل الإيطالي السابق في مدينة الأقصر بالمشاركة في سرقتها وتهريبها للخارج، وأحيل للمحاكمة الغيابية، وحكم بسجنه 15 عامًا.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المؤرخ والخبير في التراث الثقافي الدكتور علي النشمي:وأضاف أن الحروب الأهلية دفعت المتقاتلين إلى البحث عن الآثار لتمويل تسليحهم، وأن تنظيم داعش الإرهابي ( المحظور في روسيا) اعتمد على بيع الآثار كمصدر رئيسي لتسليح عناصره.ولفت النشمي، إلى دور مافيات الآثار التي تملك من الأدوات القادرة على مسح الأماكن الأثرية والتنقيب فيها في ظل ضعف السلطة، كما شدد على ضرورة تشريع قوانين دولية لحماية الآثار.من جانبه، قال الباحث في علم المصريات الدكتور، بسام الشماع، إن: "سرقة الآثار تحدث منذ آلاف السنين، وإن حجم هذه السرقات لم يختلف كثيرا قبل أو بعد 2011". ورأى أن ما حدث مع رئيس متحف اللوفر السابق وفي حال ثبت من خلال التحقيقات أنه غض النظر عن دخول عدد من الآثار المصرية في متحف اللوفر بدون رؤية الأوراق الثبوتية للأثر، فإن هذا سيفتح الباب لمصر ومسئوليها لاسترداد آثار ليس فقط من متحف اللوفر ولكن من متاحف العالم أجمع.وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الدول المنهوبة آثارها لاسترداد الآثار، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك إلا أن هذه العملية ليست سهلة ولا يوجد قوانين أو اتفاقيات دولية لضمان استرداد الآثار المنهوبة.للمزيد تابعوا برنامج " مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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