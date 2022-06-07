https://arabic.sputniknews.com/20220607/مادورو-يشيد-بالقرار-الشجاع-لرئيس-المكسيكي-بعدم-المشاركة-في-قمة-الأمريكتين-1063197056.html
مادورو يشيد بالقرار الشجاع لرئيس المكسيكي بعدم المشاركة في قمة الأمريكتين
مادورو يشيد بالقرار الشجاع لرئيس المكسيكي بعدم المشاركة في قمة الأمريكتين
أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشجاعة ووضوح" الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لقراره عدم حضور قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس بالولايات... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T03:33+0000
2022-06-07T03:33+0000
2022-06-07T03:33+0000
نيكولاس مادورو
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وقال مادورو إن قرار واشنطن بعدم دعوته هو شخصيا أو دعوة زعيمي كوبا ونيكاراجوا، "يعد عملاً من أعمال التمييز" وإن الحكومة الأمريكية "تكفلت بفشل القمة".وقال مادورو في تغريدة على تويتر، " موقف حازم وثابت من رئيس المكسيك مانويل لوبيز.. نحن نقدر تضامنكم مع شعوب نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا. إن دول هذه القارة تستحق الاحترام. سندافع دائما عن سيادة واستقلال الشعوب".ويثير غياب الرئيس المكسيكي تساؤلات بشأن أهمية مناقشات القمة التي تركز على كبح الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهي أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ويمكن أن يمثل إحراجا دبلوماسيا للولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن أن تقلل مقاطعة الرئيس المكسيكي، وربما بعض القادة الآخرين، من أهمية القمة حيث تهدف الولايات المتحدة إلى بحث قضايا الهجرة والاقتصاد في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيكولاس مادورو
مادورو يشيد بالقرار الشجاع لرئيس المكسيكي بعدم المشاركة في قمة الأمريكتين
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أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشجاعة ووضوح" الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لقراره عدم حضور قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وقال مادورو إن قرار واشنطن بعدم دعوته هو شخصيا أو دعوة زعيمي كوبا ونيكاراجوا، "يعد عملاً من أعمال التمييز" وإن الحكومة الأمريكية "تكفلت بفشل القمة".
وقال مادورو في تغريدة على تويتر، " موقف حازم وثابت من رئيس المكسيك مانويل لوبيز
.. نحن نقدر تضامنكم مع شعوب نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا. إن دول هذه القارة تستحق الاحترام. سندافع دائما عن سيادة واستقلال الشعوب".
ويثير غياب الرئيس المكسيكي تساؤلات بشأن أهمية مناقشات القمة التي تركز على كبح الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهي أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ويمكن أن يمثل إحراجا دبلوماسيا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن أن تقلل مقاطعة الرئيس المكسيكي، وربما بعض القادة الآخرين، من أهمية القمة حيث تهدف الولايات المتحدة إلى بحث قضايا الهجرة والاقتصاد في المنطقة.