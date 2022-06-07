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https://arabic.sputniknews.com/20220607/ما-هي-دول-الناتو-النووية-وماذا-تملك-1063241234.html
ما هي دول الناتو النووية وماذا تمتلك؟
ما هي دول الناتو النووية وماذا تمتلك؟
رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) إعطاء ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في كل من فنلندا والسويد اللتين تقدمتا بطلب انضمام للحلف تم تعليقه بسبب رفض تركيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:35+0000
2022-06-07T19:35+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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يتكون حلف الناتو من 30 دولة بينها 3 دول نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا تمتلك مجتمعة نحو 6 آلاف قنبلة نووية، حسبما ذكر تقرير لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناته في فبراير/ شباط 2022.ماذا تملك الدول الـ 3 من قنابل نووية:ما هي اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا؟كما تمتلك 5 دول أخرى نحو 100 قنبلة نووية بفضل اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع تلك القنابل تحت إدارة مشتركة مع تلك الدول عبر 6 قواعد عسكرية استنادا إلى هذه الاتفاقية.ما هي الدول الـ 5 وأين تستضيف القنابل النووية؟الدول الخمس هي تركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ويوجد في كل منها قاعدة جوية تستضيف أسلحة نووية أمريكية إضافة إلى إيطاليا التي يوجد فيها قاعدتين بهما قنابل نووية أمريكية.تخضع القنابل الأمريكية، وهي من طراز "بي - 61"، لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا، ويمكن إسقاطها من الطائرات الحربية.تمتلك هذه الترسانات النووية الهائلة 9 دول فقط هي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، وهي الدول التي تعترف رسميا بامتلاك السلاح النووي، إضافة إلى 4 دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف رسميا بذلك وهي: إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و977 قنبلة نووية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و428 قنبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20200211/لماذا-تضع-أمريكا-50-من-أقدم-قنابلها-النووية-في-تركيا-1044503561.html
https://arabic.sputniknews.com/20220524/بالأرقام-ماذا-يحدث-لو-خرجت-تركيا-من-حلف-الناتو-1062671234.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ما هي دول الناتو النووية وماذا تمتلك؟

19:35 GMT 07.06.2022
© Photo / maxpark.comقنبلة نووية أمريكية "بي61-12"
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Photo / maxpark.com
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رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) إعطاء ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في كل من فنلندا والسويد اللتين تقدمتا بطلب انضمام للحلف تم تعليقه بسبب رفض تركيا.
يتكون حلف الناتو من 30 دولة بينها 3 دول نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا تمتلك مجتمعة نحو 6 آلاف قنبلة نووية، حسبما ذكر تقرير لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناته في فبراير/ شباط 2022.

ماذا تملك الدول الـ 3 من قنابل نووية:

الولايات المتحدة: تمتلك 5428 قنبلة نووية.
المملكة المتحدة: تمتلك 225 قنبلة نووية.
فرنسا: تمتلك 290 قنبلة نووية.

ما هي اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا؟

كما تمتلك 5 دول أخرى نحو 100 قنبلة نووية بفضل اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع تلك القنابل تحت إدارة مشتركة مع تلك الدول عبر 6 قواعد عسكرية استنادا إلى هذه الاتفاقية.
قنابل نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2020
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11 فبراير 2020, 13:47 GMT

ما هي الدول الـ 5 وأين تستضيف القنابل النووية؟

الدول الخمس هي تركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ويوجد في كل منها قاعدة جوية تستضيف أسلحة نووية أمريكية إضافة إلى إيطاليا التي يوجد فيها قاعدتين بهما قنابل نووية أمريكية.
تركيا: قاعدة إنجرليك الجوية.
ألمانيا: قاعدة بوشل الجوية.
إيطاليا: قاعدة أفيانو - قاعدة غيدي (الجويتين).
بلجيكا: قاعدة كلاين بروغل الجوية.
هولندا: قاعدة فولكل الجوية.
تخضع القنابل الأمريكية، وهي من طراز "بي - 61"، لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا، ويمكن إسقاطها من الطائرات الحربية.
يذكر أن إجمالي عدد الأسلحة النووية في العالم وفقا لإحصائيات عام 2022، التي نشرها اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس" يصل إلى نحو 12 ألف و700 قنبلة نووية.
تمتلك هذه الترسانات النووية الهائلة 9 دول فقط هي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، وهي الدول التي تعترف رسميا بامتلاك السلاح النووي، إضافة إلى 4 دول تمتلك السلاح النووي ولا تعترف رسميا بذلك وهي: إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
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24 مايو, 20:36 GMT
تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و977 قنبلة نووية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و428 قنبلة.
© Sputnikتاريخ تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
تاريخ تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
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