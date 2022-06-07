https://arabic.sputniknews.com/20220607/ما-هي-قدرات-الجيش-الجزائري-في-2022؟-1063236138.html
ما هي قدرات الجيش الجزائري في 2022؟
ما هي قدرات الجيش الجزائري في 2022؟
أطلق الجيش الجزائري تمرينا ليليا ضخما بالذخيرة الحية جنوبي البلاد تحت عنوان "الصمود 22" بمشاركة وحدات عسكرية من مختلف الأسلحة لاختبار جاهزيتها القتالية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T16:38+0000
2022-06-07T16:38+0000
2022-06-07T16:38+0000
رصد عسكري
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595346_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6ef5f0ba1c9ea97f75fd3ff656b2b36f.jpg
وجرى التمرين تحت إشراف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، التي أشارت إلى أنه اشتمل على مرحلة نظرية وأخرى ديناميكية.ما هي قدرات الجيش الجزائري؟يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 31 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشير إلى أن ميزانية الدفاع الجزائرية تصل إلى 9.7 مليار دولار.ولفت الموقع إلى أن عدد سكان الجزائر يتجاوز 43.5 مليون نسمة بينهم نحو 21 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية 17.7 مليون نسمة.يمتلك الجيش الجزائري 465 ألف جندي بينهم 130 ألف قوات عاملة و135 قوات احتياطية إضافة إلى 200 ألف جندي قوات شبه عسكرية.يمتلك الجيش الجزائري 552 طائرة تمثل قواته الجوية التي تضم 103 مقاتلة وطائرة اعتراضية و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و5 طائرات تزود بالوقود في الجو و268 مروحية بينها 45 مروحية هجومية.يمتلك الجيش الجزائري قوة دبابات تضم ألفين و196 دبابة وقوة مدرعات تضم 6 آلاف و461 مدرعة، إضافة إلى 545 مدفع ذاتي الحركة و450 مدفع ميداني و334 راجمة صواريخ.وتمتلك الجزائر مساحة جغرافية ضخمة تتجاوز مليونين و381 كيلومترا مربعا ولديها قوة دعم لوجيستي تضم أسطولا تجاريا يتكون من 114 سفينة و12 ميناء و149 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/هل-تحل-الجزائر-محل-القوات-الفرنسية-في-منطقة-الساحل-خبراء-يوضحون-1061965897.html
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الصمود-2022-تمرين-ليلي-ضخم-للجيش-الجزائري-فيديو-1063228003.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595346_253:0:1186:700_1920x0_80_0_0_c28d766df7d1d068376dc2183fe74c5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجزائر
ما هي قدرات الجيش الجزائري في 2022؟
تابعنا عبر
أطلق الجيش الجزائري تمرينا ليليا ضخما بالذخيرة الحية جنوبي البلاد تحت عنوان "الصمود 22" بمشاركة وحدات عسكرية من مختلف الأسلحة لاختبار جاهزيتها القتالية.
وجرى التمرين تحت إشراف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، التي أشارت إلى أنه اشتمل على مرحلة نظرية وأخرى ديناميكية.
ما هي قدرات الجيش الجزائري؟
يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 31 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تشير إلى أن ميزانية الدفاع الجزائرية تصل إلى 9.7 مليار دولار.
ولفت الموقع إلى أن عدد سكان الجزائر يتجاوز 43.5 مليون نسمة بينهم نحو 21 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية 17.7 مليون نسمة.
يمتلك الجيش الجزائري 465 ألف جندي بينهم 130 ألف قوات عاملة
و135 قوات احتياطية إضافة إلى 200 ألف جندي قوات شبه عسكرية.
يمتلك الجيش الجزائري
552 طائرة تمثل قواته الجوية التي تضم 103 مقاتلة وطائرة اعتراضية و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و5 طائرات تزود بالوقود في الجو و268 مروحية بينها 45 مروحية هجومية.
يمتلك الجيش الجزائري قوة دبابات تضم ألفين و196 دبابة وقوة مدرعات تضم 6 آلاف و461 مدرعة، إضافة إلى 545 مدفع ذاتي الحركة و450 مدفع ميداني و334 راجمة صواريخ.
يتكون الأسطول الحربي
الجزائري من 201 وحدة بحرية بينها 5 فرقاطات و6 كورفيتات و6 غواصات و25 سفينة دورية.
وتمتلك الجزائر
مساحة جغرافية ضخمة تتجاوز مليونين و381 كيلومترا مربعا ولديها قوة دعم لوجيستي تضم أسطولا تجاريا يتكون من 114 سفينة و12 ميناء و149 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.