https://arabic.sputniknews.com/20220607/مباحثات-تركية-جديدة-مع-الناتو-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-1063233579.html

مباحثات تركية جديدة مع الناتو بشأن انضمام السويد وفنلندا

مباحثات تركية جديدة مع الناتو بشأن انضمام السويد وفنلندا

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مباحثات مع مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستيان جنسن، بشأن انضمام السويد وفنلندا... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T16:05+0000

2022-06-07T16:05+0000

2022-06-07T16:05+0000

أخبار تركيا اليوم

الناتو

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وذكر مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن قالن ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ألتقيا بجنسن في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح البيان أن اللقاء تناول المساهمات السابقة والحالية لتركيا في حلف الناتو، وأنه تم التأكيد على أهمية دور أنقرة في الحلف.وبحث الجانبان خلال الاجتماع طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو، وتم التأكيد على ضرورة أن تلتزم الدول الراغبة في الانضمام بقيم ومبادئ التحالف بشأن الإرهاب.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد الإشارة إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم في عملية الانضمام للحلف دون اتخاذ خطوات ملموسة بشأن المنظمات الإرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20220607/الناتو-يرفض-إعطاء-ضمانات-بعدم-نشر-أسلحة-نووية-في-فنلندا-1063226469.html

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أخبار تركيا اليوم, الناتو