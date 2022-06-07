https://arabic.sputniknews.com/20220607/متحدث-الكتل-الثورية-في-السودان-لـسبوتنيك-الوعود-الحكومية-الزائفة-هي-سبب-التصعيد-في-الشرق--1063240170.html

متحدث الكتل الثورية في السودان لـ"سبوتنيك": الوعود الحكومية الزائفة هي سبب التصعيد في الشرق

متحدث الكتل الثورية في السودان لـ"سبوتنيك": الوعود الحكومية الزائفة هي سبب التصعيد في الشرق

أكد الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم دير، أن ما حدث من عمليات إغلاق جديدة في شرق السودان، هو نتاج طبيعي للوعود والمراوغات الحكومية سواء... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T18:36+0000

2022-06-07T18:36+0000

2022-06-07T18:36+0000

أخبار السودان اليوم

تقارير سبوتنيك

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الوعود الحكومية التي تم إعطاؤها لـ"محمد الأمين ترك" أمين نظارات البجا بعد الأزمة الأولى والتي تم عزل شرق السودان خلالها تماما، لم ينفذ منها أي بند، ولم نستفد من تلك الوعود أي شيء طوال الأشهر الماضية، علاوة على أن مسار الشرق في اتفاقية جوبا لا يمثل الشرق ولم يشاركوا فيه.وتابع دير أنه كان يفترض على الحكومة ومن يقودون البلاد أن يتحدثوا بكل صراحة ووضوح مع "ترك"، ويعلموهم بعدم استطاعة تنفيذ أي من مطالبهم في الوقت الراهن وقبل التصعيد مجددا، وأن على الشرق أن يؤجل مطالبه حتى تشكل حكومة جديدة.واعتبر أن "عدم الصراحة والوضوح والشفافية، هو ما تسبب في الوضع الحالي وحتى الآلية الثلاثية التي كان البعض يعول على الحوار الذي دعت له من أجل تقريب وجهات النظر، عندما خاطبها الشرق بعدم توجيه الدعوة، قالوا إنهم وجهوا الدعوة بشكل عام لكل القوى السياسية، وهذا لا يحل الأزمة، خصوصا أن هناك الكثير ممن يرفضون الآلية الثلاثية ودورها في البلاد".وأضاف: "فالشرق لم يتحدث عن تهديدات وضغوط، إنما يتحدث عن حقوق ومطالب، إذا ما تم تنفيذها، لن تكون هناك أزمة على الإطلاق، خصوصا أن ترك أعلنها بكل وضوح، بأنه لم يحضر اتفاق جوبا ومسار الشرق لا يمثله، ويرى أن هناك تهميشا كبيرا للشرق ولا توجد عدالة في توزيع الثروة والسلطة، وبملاحظة بسيطة نجد أن الحكومة الحالية لا يوجد فيها من يمثل الشرق، الأمر الذي مطالب الشرق مشروعة".وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، مساء أمس الاثنين، "إغلاق الطريق القومي بورتسودان- الخرطوم".وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك، إن "الطريق القومي بورتسودان الخرطوم مغلق بأمر شباب البجا"، دون المزيد من التفاصيل.وكان رئيس مجلس نظارت البجا والعموديات المُستقلة السوداني، محمد الأمين ترك، أعلن عن عزمه إغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، في تحركاته الإقصائية.وقال ترك، إنه "لم تمض إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول التصحيحية في استمرار رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول".وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في وقت سابق هذا الشهر، أن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فيجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك