https://arabic.sputniknews.com/20220607/متخصصون-روس-يبحثون-في-تركيا-سبل-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-الرئيس-التونسي-يصعد-ضد-إضراب-القضاة-1063230832.html

متخصصون روس يبحثون في تركيا سبل تصدير الحبوب من أوكرانيا... الرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة

متخصصون روس يبحثون في تركيا سبل تصدير الحبوب من أوكرانيا... الرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة

تناقش الحلقة من برنامج "عالم سبوتنيك": لافروف يقول إن متخصصين روس يبحثون في تركيا إيجاد سبل لتصدير الحبوب من أوكرانيا، والرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T15:19+0000

2022-06-07T15:19+0000

2022-06-07T15:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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لافروف: متخصصون روس يبحثون في تركيا سبل تصدير الحبوب من أوكرانيا.. الرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة لافروف: متخصصون روس يبحثون في تركيا سبل تصدير الحبوب من أوكرانيا.. الرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة

لافروف يقول إن متخصصين روس يبحثون في تركيا إيجاد سبل لتصدير الحبوب من أوكرانياقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ متخصصين روس سوف يجرون محادثات في تركيا بهدف إيجاد سبل لتصدير الحبوب من أوكرانيا.وقال لافروف إنه يأمل أن يتم البحث التفصيلي للخيارات التي تحدث عنها الرئيس الروسي والتي تتوقف فقط على أولئك الذين يتوجب عليهم إلزام أوكرانيا بإزالة الألغام من موانئها، والذين عليهم أيضا إزالة العقبات أمام تسليم وتأمين وصيانة السفن التي ستنقل الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية إلى موانئ أوروبا، ومن هناك إلى موانئ البلدان النامية".ورفض لافروف محاولات حل مشكلة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي، ووصف هذه المحاولات بالألاعيب القديمة".وحذرت الأمم المتحدة، مرارًا، من تهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي اتهامات ترفضها موسكو بشكل قاطع.وأضاف شعيتو أنه مع كل ذلك فإن روسيا تسعى جاهدة لحل الأزمة وقدمت الكثير من الاقتراحات وكان آخرها المرور عبر بيلاروسيا إلى دول البلطيق ومن ثم على المرافىء التي تختارها لكنهم لم يوافقوا على ذلك.الرئيس التونسي يصعد ضد إضراب القضاة ويخصم من الرواتب ويهدد بعقوباتدعا الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابًا يستمر أسبوعًا احتجاجًا على خطوته بعزل العشرات منهم قبل أيام.في المقابل، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لـ"العربي" إن عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيًا جاء على خلفية رفض بعض القضاة إصدار أحكام بسجن سياسيين.وأضاف الحمادي أن الإضراب نجح في كل المحاكم بنسبة 100%، مبيّنًا أنه قد يستمر أكثر من أسبوع في حال عدم تراجع الرئيس عن قراره.وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا، موجهًا لهم تهمة "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيًا، وهو ما قوبل برفض كبير داخلي ودولي حاد، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.وأضاف بوعود أن الجمعية في بيانها قالت إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع ويعتبر مفتوحا إذا لم يتراجع الرئيس عن قراره خلال هذه الاسبوع، وبالفعل تبدو حرب كسر عظم بين قيس سعيد الذي لن يتراجع عن قراراته وبين القدرة على التحمل في ظل ضغط مصالح المواطنين المعطلة والذي سيؤلم القضاة والدولة والمصالح كافة.الائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمرير قانون تمديد الطوارئ بالضفة مما يهدد استمرار الحكومةفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الحصول على موافقة الكنيست لتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.ويمثل التصويت انتكاسة كبيرة للحكومة الائتلافية الهشة فقد يسرع من سقوطها ويدفع البلاد إلى انتخابات جديدة. وفشل الائتلاف الإسرائيلي في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم عن القائمة العربية.وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون.يسلط الفشل في تجديد مشروع القانون الضوء أيضًا على الأنظمة القانونية المنفصلة في الضفة الغربية، حيث يتمتع ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي بمزايا الجنسية الإسرائيلية بينما يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني تحت الحكم العسكري الذي دخل الآن عقده السادس.وقالت 3 جماعات حقوقية رئيسية إن الوضع يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.وأضاف الحنيطي أنه واضح من كل القوانين ومشاريع القوانين التي تطرح في الفترة الحالية أن الغرض منها إسقاط الحكومة وإظهار ضعفها، وهناك إجماع داخل المعارضة بالعمل بكل ما أوتوا من قوة على إسقاط هذه الحكومة.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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