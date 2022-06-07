https://arabic.sputniknews.com/20220607/محادثات-كورية-جنوبية-مع-الولايات-المتحدة-الأمريكية-بشأن-صواريخ-الشمال-الباليستية-1063206110.html
محادثات كورية جنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صواريخ الشمال الباليستية
محادثات كورية جنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صواريخ الشمال الباليستية
بدأت محادثات، اليوم الثلاثاء، بين أمريكا وكوريا الجنوبية، بشأن كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:16+0000
2022-06-07T08:16+0000
2022-06-07T08:16+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اجتمع نائب وزير الخارجية تشو هيون-دونغ ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى (SRBMs) باتجاه البحر الشرقي.وتعتبر المحادثات هي الأولى المباشرة بين أمريكا وإدارة الرئيس الكوري الجديد يون سيوك يول، وتأتي بعد أسبوعين من اتفاق رئيسي البلدين خلال قمة في كوريا الجنوبية على ترقية العلاقات إلى "تحالف استراتيجي عالمي شامل".ومن المنتظر أن تكون هناك اجتماعات أخرى في العاصمة الكورية الجنوبية بين النائببين بمشاركة نظيرهما الياباني تاكيو موري.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي سجل يوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي عندما أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
محادثات كورية جنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صواريخ الشمال الباليستية
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بدأت محادثات، اليوم الثلاثاء، بين أمريكا وكوريا الجنوبية، بشأن كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة.
وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية
، اجتمع نائب وزير الخارجية تشو هيون-دونغ ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى (SRBMs) باتجاه البحر الشرقي.
وتعتبر المحادثات هي الأولى المباشرة بين أمريكا وإدارة الرئيس الكوري الجديد يون سيوك يول، وتأتي بعد أسبوعين من اتفاق رئيسي البلدين خلال قمة في كوريا الجنوبية على ترقية العلاقات إلى "تحالف استراتيجي عالمي شامل".
ومن المنتظر أن تكون هناك اجتماعات أخرى في العاصمة الكورية الجنوبية بين النائببين بمشاركة نظيرهما الياباني تاكيو موري.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي سجل يوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".
وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي عندما أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية
في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.
وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.