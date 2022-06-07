https://arabic.sputniknews.com/20220607/مديرة-المخابرات-تكشف-لماذا-أمر-بايدن-بتسريب-معلومات-استخباراتية-عن-أوكرانيا-1063214480.html
مديرة المخابرات تكشف لماذا أمر بايدن بتسريب معلومات استخباراتية عن أوكرانيا
مديرة المخابرات تكشف لماذا أمر بايدن بتسريب معلومات استخباراتية عن أوكرانيا
كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى رفع السرية عن معلومات استخباراتية في الفترة التي سبقت العملية... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:58+0000
2022-06-07T10:58+0000
2022-06-07T10:58+0000
العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت هاينز، خلال مؤتمر عن الأمن السيبراني يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر برفع السرية عن تلك المعلومات "لأن مزاعم مسؤولين أمريكيين بشأن الهجوم الوشيك قوبلت بتشكيك من شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".وتابعت أن الولايات المتحدة "شاركت كثيراً في هذا الفضاء مع الشركاء والحلفاء"، وطوّرت في النهاية "آليات للمشاركة" يمكن استخدامها في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/خشية-انتقام-بوتين-بايدن-استدعى-كبار-مسؤوليه-وطالهم-بالتوقف-فورا-عن-أمر-خطير-1062054014.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مديرة المخابرات تكشف لماذا أمر بايدن بتسريب معلومات استخباراتية عن أوكرانيا
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كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى رفع السرية عن معلومات استخباراتية في الفترة التي سبقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت هاينز، خلال مؤتمر عن الأمن السيبراني
يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر برفع السرية عن تلك المعلومات "لأن مزاعم مسؤولين أمريكيين بشأن الهجوم الوشيك قوبلت بتشكيك من شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".
وأضافت: "نتيجة لذلك، عاد الرئيس (بايدن) إلينا وقال: عليكم الخروج ومشاركة أكبر مقدار ممكن (من المعلومات) والتأكد من أن الناس يرون ما ترونه، كي نتمكّن من الانخراط مرة أخرى وربما إجراء محادثات أكثر إنتاجية حول كيفية التخطيط بشكل أساسي لاحتمال غزو روسي" على حد قولها.
وتابعت أن الولايات المتحدة "شاركت كثيراً في هذا الفضاء مع الشركاء والحلفاء"، وطوّرت في النهاية "آليات للمشاركة" يمكن استخدامها في المستقبل.