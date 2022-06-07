https://arabic.sputniknews.com/20220607/مراسلو-وكالة-سبوتنيك-يتعرضون-لإطلاق-نار-من-قبل-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-بوباسنا-في-دونيتسك-1063221087.html

مراسلو وكالة "سبوتنيك" يتعرضون لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في دونيتسك

مراسلو وكالة "سبوتنيك" يتعرضون لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في دونيتسك

تعرض مراسلون من وكالة "سبوتنيك" الروسية لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T13:00+0000

2022-06-07T13:00+0000

2022-06-07T13:13+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء "تعرض الصحفيون، بمن فيهم التابعين لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بصواريخ "غراد" بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف المراسل أنه لم يصب أحد نتيجة لذلك.هذا وقال مراسل "آر تي" إيغور زدانوف، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية استهدفت مركبات عسكرية تقل صحفيين بينهم مراسلا وكالة "رويترز" و "آر تي".وأضاف زدانوف على "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل سيفيرودونتسك. سقطت إحدى القذائف بالضبط على عربة مرافقة أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار".وتابع زدانوف: "العربة الأخرى كان يقودها طاقم تصوير من وكالة "رويترز" مكون من شخصين. اعتقدنا في البداية أن السيارة دهسا لغما. انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. توفي السائق على الفور وتم نقل باقي الصحفيين إلى المستشفى. بخصوص مجموعتنا كل شيء على ما يرام".ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/القوات-الأوكرانية-تقصف-سيارات-صحفيين-في-دونباس-1063027392.html

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