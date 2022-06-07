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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/مراسلو-وكالة-سبوتنيك-يتعرضون-لإطلاق-نار-من-قبل-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-بوباسنا-في-دونيتسك-1063221087.html
مراسلو وكالة "سبوتنيك" يتعرضون لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في دونيتسك
مراسلو وكالة "سبوتنيك" يتعرضون لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في دونيتسك
تعرض مراسلون من وكالة "سبوتنيك" الروسية لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T13:00+0000
2022-06-07T13:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء "تعرض الصحفيون، بمن فيهم التابعين لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بصواريخ "غراد" بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف المراسل أنه لم يصب أحد نتيجة لذلك.هذا وقال مراسل "آر تي" إيغور زدانوف، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية استهدفت مركبات عسكرية تقل صحفيين بينهم مراسلا وكالة "رويترز" و "آر تي".وأضاف زدانوف على "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل سيفيرودونتسك. سقطت إحدى القذائف بالضبط على عربة مرافقة أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار".وتابع زدانوف: "العربة الأخرى كان يقودها طاقم تصوير من وكالة "رويترز" مكون من شخصين. اعتقدنا في البداية أن السيارة دهسا لغما. انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. توفي السائق على الفور وتم نقل باقي الصحفيين إلى المستشفى. بخصوص مجموعتنا كل شيء على ما يرام".ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/القوات-الأوكرانية-تقصف-سيارات-صحفيين-في-دونباس-1063027392.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مراسلو وكالة "سبوتنيك" يتعرضون لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في دونيتسك

13:00 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 07.06.2022)
© Sputnik . Александр Гальперин / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بوباسنايا التابعة لجمهورية لوغانسك اشعبية. تم تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية.
مدينة بوباسنايا التابعة لجمهورية لوغانسك اشعبية. تم تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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تعرض مراسلون من وكالة "سبوتنيك" الروسية لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء "تعرض الصحفيون، بمن فيهم التابعين لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بصواريخ "غراد" بالقرب من بوباسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف المراسل أنه لم يصب أحد نتيجة لذلك.
هذا وقال مراسل "آر تي" إيغور زدانوف، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية استهدفت مركبات عسكرية تقل صحفيين بينهم مراسلا وكالة "رويترز" و "آر تي".
وأضاف زدانوف على "تلغرام": "تعرضنا للقصف عند مدخل سيفيرودونتسك. سقطت إحدى القذائف بالضبط على عربة مرافقة أمامنا بمسافة خمسة إلى عشرة أمتار".
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3 يونيو, 10:47 GMT
وتابع زدانوف: "العربة الأخرى كان يقودها طاقم تصوير من وكالة "رويترز" مكون من شخصين. اعتقدنا في البداية أن السيارة دهسا لغما. انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. توفي السائق على الفور وتم نقل باقي الصحفيين إلى المستشفى. بخصوص مجموعتنا كل شيء على ما يرام".
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:01 GMT
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