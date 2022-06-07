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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/مسؤول-يوضح-متى-توجه-القوات-الروسية-ضربات-صاروخية-للمنشآت-الحكومية-الأوكرانية-1063197534.html
مسؤول يوضح متى توجه القوات الروسية ضربات صاروخية للمنشآت الحكومية الأوكرانية
مسؤول يوضح متى توجه القوات الروسية ضربات صاروخية للمنشآت الحكومية الأوكرانية
أعلن مسؤول برلماني روسي استعداد بلاده للقيام بردّ إذا زود الغرب نظام الحكم الأوكراني بأسلحة صاروخية بعيدة المدى يمكن استخدامها لقصف الأراضي الروسية مثل راجمات... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:42+0000
2022-06-07T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وقال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، للصحفيين إن رد فعل روسيا سيكون في مثل هذه الحالة "توجيه الضربات لمنشآت لا نزال نحجم عن قصفها".ومن المنشآت الهامة التي لم تتلق أي ضربة من القوات الروسية حتى الآن مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية وهيئة أركان الحرب ومبنى البرلمان والوزارات الأخرى. وتواصل هيئة السكك الحديدية الأوكرانية عملها وكذلك مطار كييف وجسور السيارات كما أشار إلى ذلك رئيس لجنة الدفاع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في الإشارة إلى رد فعل بلاده في حال حصول أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى، إن روسيا ستستخدم أسلحتها ضد منشآت لم تتعرض إلى قصف بعد.وبدأت القوات الروسية عمليتها الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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روسيا, رصد عسكري

مسؤول يوضح متى توجه القوات الروسية ضربات صاروخية للمنشآت الحكومية الأوكرانية

04:42 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Vadim Savitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالجنرال أندريه كارتابولوف يتحدث للصحفيين
الجنرال أندريه كارتابولوف يتحدث للصحفيين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Vadim Savitskiy
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أعلن مسؤول برلماني روسي استعداد بلاده للقيام بردّ إذا زود الغرب نظام الحكم الأوكراني بأسلحة صاروخية بعيدة المدى يمكن استخدامها لقصف الأراضي الروسية مثل راجمات الصواريخ.
وقال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، للصحفيين إن رد فعل روسيا سيكون في مثل هذه الحالة "توجيه الضربات لمنشآت لا نزال نحجم عن قصفها".
ومن المنشآت الهامة التي لم تتلق أي ضربة من القوات الروسية حتى الآن مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية وهيئة أركان الحرب ومبنى البرلمان والوزارات الأخرى. وتواصل هيئة السكك الحديدية الأوكرانية عملها وكذلك مطار كييف وجسور السيارات كما أشار إلى ذلك رئيس لجنة الدفاع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في الإشارة إلى رد فعل بلاده في حال حصول أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى، إن روسيا ستستخدم أسلحتها ضد منشآت لم تتعرض إلى قصف بعد.
وبدأت القوات الروسية عمليتها الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:53 GMT
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