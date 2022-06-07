https://arabic.sputniknews.com/20220607/مسلحون-من-القاعدة-يخطفون-جنديا-يمنيا-من-قوات-الأمن-في-محافظة-أبين-1063247439.html

مسلحون من "القاعدة" يخطفون جنديا يمنيا من قوات الأمن في محافظة أبين

مسلحون من "القاعدة" يخطفون جنديا يمنيا من قوات الأمن في محافظة أبين

أقدم مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم القاعدة "المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، يوم الثلاثاء، على اختطاف جندي من قوات الأمن اليمنية في محافظة أبين جنوب اليمن. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T23:51+0000

2022-06-07T23:51+0000

2022-06-07T23:51+0000

الحرب على اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة اعترضوا سيارة الجندي في قوات الحزام الأمني ياسر السعدي، أثناء مروره بمدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زُنجبار مركز المحافظة، وأرغموه على الترجل منها.وأضاف المصدر أن المسلحين اقتادوا الجندي السعدي وسيارته إلى جهة مجهولة.وأشار إلى أن الجندي المختطف سبق وتعرض للتهديد من مسلحين على خلفية عمله موزعاً للوجبات الغذائية على الحواجز التابعة للحزام الأمني المتمركزة في مديرية لودر شرق أبين.وفي السابع من مايو الماضي، أصيب ستة جنود يمنيين، إثر كمين بعبوة ناسفة لـ "القاعدة" استهدف آلية تابعة لقوات ألوية العمالقة على الطريق العام في قرية الحبض بمديرية المحفد شمال شرقي أبين.وخطف مسلحون من "القاعدة"، في 11 فبراير الماضي، 5 موظفين تابعين للأمم المتحدة أحدهم أجنبي، أثناء مرورهم على متن سيارتهم في محافظة أبين جنوب اليمن.وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم القاعدة، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات على الجيش والأمن اليمني، تخلف غالباً ضحايا في صفوفهما، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصر التنظيم.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/إصابة-6-جنود-يمنيين-إثر-كمين-نصبه-مسلحون-يرجح-أنهم-من-تنظيم-القاعدة-الإرهابي-في-محافظة-أبين-1061961184.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن