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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/مصدر-منظومة-ستريليتس--إم-تضمن-بدقة-عمل-القوات-الجوية-الروسية-في-أوكرانيا-1063196569.html
مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا
مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا
أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T01:28+0000
2022-06-07T01:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منظومات الدفاع الجوية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، "تستخدم القوات الروسية منظومة "ستريليتس- إم"، التي تضمن للقوات الجوية الروسية بتدمير بدقة عالية، الأجسام المحمية الصغيرة الحجم المموهة جيدا التابعة للقوات الأوكرانية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تستكمل-تحرير-مدينة-سفياتوغورسك-في-جمهورية-دونيتسك--1063182829.html
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منظومات الدفاع الجوية الروسية

مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا

01:28 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة لطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، "تستخدم القوات الروسية منظومة "ستريليتس- إم"، التي تضمن للقوات الجوية الروسية بتدمير بدقة عالية، الأجسام المحمية الصغيرة الحجم المموهة جيدا التابعة للقوات الأوكرانية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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أمس, 14:39 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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