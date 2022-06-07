https://arabic.sputniknews.com/20220607/مصدر-منظومة-ستريليتس--إم-تضمن-بدقة-عمل-القوات-الجوية-الروسية-في-أوكرانيا-1063196569.html
مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا
مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا
أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T01:28+0000
2022-06-07T01:28+0000
2022-06-07T01:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منظومات الدفاع الجوية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061689444_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_61ee77e9bd4e7706f636711aeef8f586.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، "تستخدم القوات الروسية منظومة "ستريليتس- إم"، التي تضمن للقوات الجوية الروسية بتدمير بدقة عالية، الأجسام المحمية الصغيرة الحجم المموهة جيدا التابعة للقوات الأوكرانية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تستكمل-تحرير-مدينة-سفياتوغورسك-في-جمهورية-دونيتسك--1063182829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061689444_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c845de73cd78feb3d61183eaaef417c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظومات الدفاع الجوية الروسية
مصدر: منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن منظومة "ستريليتس- إم" تضمن بدقة عمل القوات الجوية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، "تستخدم القوات الروسية منظومة "ستريليتس- إم"
، التي تضمن للقوات الجوية الروسية بتدمير بدقة عالية، الأجسام المحمية الصغيرة الحجم المموهة جيدا التابعة للقوات الأوكرانية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.