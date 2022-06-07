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مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن
مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن
أعلنت الشركة المشغلة لمطار سوتشي عن تشغيل رحلات منتظمة من سوتشي إلى عمان لأول مرة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
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2022-06-07T12:18+0000
أخبار الأردن
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وأفادت شركة "آيروديناميكا" المشغلة لمطار سوتشي أن هذه الرحلات ستبدأ من 26 يونيو/حزيران، وكان في وقت سابق قد أعلن عن إطلاق 11 وجهة جديدة من المطار في صيف 2022.وتم تحديد أن مواعيد الطائرات التي ستطير مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، ولن يكون وقت السفر أكثر من ثلاث ساعات.
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أخبار الأردن

مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن

12:18 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورمطار "سوتشي" الدولي في آدلر
مطار سوتشي الدولي في آدلر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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أعلنت الشركة المشغلة لمطار سوتشي عن تشغيل رحلات منتظمة من سوتشي إلى عمان لأول مرة.
وأفادت شركة "آيروديناميكا" المشغلة لمطار سوتشي أن هذه الرحلات ستبدأ من 26 يونيو/حزيران، وكان في وقت سابق قد أعلن عن إطلاق 11 وجهة جديدة من المطار في صيف 2022.

وجاء في بيان الشركة: "ستبدأ الرحلات المنتظمة إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد 26 يونيو 2022 وسيتم تشغيلها على متن طائرة بوينغ 737-300 بسعة 140 فردا من شركة فلاي جوردان إيرلاينز. وهذا اتجاه جديد في تاريخ المطار".

وتم تحديد أن مواعيد الطائرات التي ستطير مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، ولن يكون وقت السفر أكثر من ثلاث ساعات.
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