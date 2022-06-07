https://arabic.sputniknews.com/20220607/مطار-سوتشي-الدولي-يفتح-طريقا-جديدا-إلى-الأردن-1063218801.html
مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن
مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن
أعلنت الشركة المشغلة لمطار سوتشي عن تشغيل رحلات منتظمة من سوتشي إلى عمان لأول مرة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:18+0000
2022-06-07T12:18+0000
2022-06-07T12:18+0000
أخبار الأردن
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وأفادت شركة "آيروديناميكا" المشغلة لمطار سوتشي أن هذه الرحلات ستبدأ من 26 يونيو/حزيران، وكان في وقت سابق قد أعلن عن إطلاق 11 وجهة جديدة من المطار في صيف 2022.وتم تحديد أن مواعيد الطائرات التي ستطير مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، ولن يكون وقت السفر أكثر من ثلاث ساعات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
مطار سوتشي الدولي يفتح طريقا جديدا إلى الأردن
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أعلنت الشركة المشغلة لمطار سوتشي عن تشغيل رحلات منتظمة من سوتشي إلى عمان لأول مرة.
وأفادت شركة "آيروديناميكا" المشغلة لمطار سوتشي أن هذه الرحلات ستبدأ من 26 يونيو/حزيران، وكان في وقت سابق قد أعلن عن إطلاق 11 وجهة جديدة من المطار في صيف 2022.
وجاء في بيان الشركة: "ستبدأ الرحلات المنتظمة إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد 26 يونيو 2022 وسيتم تشغيلها على متن طائرة بوينغ 737-300 بسعة 140 فردا من شركة فلاي جوردان إيرلاينز. وهذا اتجاه جديد في تاريخ المطار".
وتم تحديد أن مواعيد الطائرات التي ستطير مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، ولن يكون وقت السفر أكثر من ثلاث ساعات.