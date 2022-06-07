https://arabic.sputniknews.com/20220607/مقاطعة-أوكرانية-تنتظر-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-1063206437.html
مقاطعة أوكرانية تنتظر استفتاء الانضمام إلى روسيا
مقاطعة أوكرانية تنتظر استفتاء الانضمام إلى روسيا
أكد مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا نية تنظيم استفتاء الانضمام إلى روسيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:21+0000
2022-06-07T08:21+0000
2022-06-07T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف للصحفيين، في 7 يونيو/حزيران، إنه ينتظر أن يكون قرار تنظيم استفتاء تقرير المصير واحدا من القرارات الأولى الصادرة عن المجلس الاجتماعي الذي يتولى الآن اختصاصات السلطة التشريعية المحلية في مقاطعة خيرسون ويضم ممثلي الشعب.ولم يحدد ستريموسوف موعدا لتنظيم استقتاء تقرير المصير، مشيرا إلى أنه ما زال أمامهم عمل كثير حتى يختار الناس مستقبلا مشرقا.وتم تحرير مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات كييف منذ عام 2014.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مقاطعة أوكرانية تنتظر استفتاء الانضمام إلى روسيا
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أكد مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا نية تنظيم استفتاء الانضمام إلى روسيا.
وقال
كيريل ستريموسوف للصحفيين، في 7 يونيو/حزيران، إنه ينتظر أن يكون قرار تنظيم استفتاء تقرير المصير واحدا من القرارات الأولى الصادرة عن المجلس الاجتماعي الذي يتولى الآن اختصاصات السلطة التشريعية المحلية في مقاطعة خيرسون ويضم ممثلي الشعب.
ولم يحدد ستريموسوف موعدا لتنظيم استقتاء تقرير المصير، مشيرا إلى أنه ما زال أمامهم عمل كثير حتى يختار الناس مستقبلا مشرقا.
وتم تحرير مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في جنوب شرق أوكرانيا من هجمات تشنها قوات كييف منذ عام 2014.