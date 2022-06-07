https://arabic.sputniknews.com/20220607/منة-شلبي-ترفض-قبول-اعتذار-أحد-متابعيها-على-تويتر-1063236910.html

منة شلبي ترفض قبول اعتذار أحد متابعيها على "تويتر"‏

منة شلبي ترفض قبول اعتذار أحد متابعيها على "تويتر"‏

رفضت الفنانة المصرية، منة شلبي، قبول اعتذار أحد متابعي حسابها على موقع "تويتر" للتواصل ‏الاجتماعي، بسبب خطأ ارتكبه.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T16:45+0000

2022-06-07T16:45+0000

2022-06-07T16:45+0000

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وقالت شلبي في تغريدة لها، أمس الاثنين، إنها ترفض قيام أحد الأشخاص بتدشين حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث باسمها من خلاله.وأكدت في البداية أنه "لديها مشكلة مع النوع هذا من التغريدات، موضحة أنه ليس لديها مشكلة أن تكتب اسمك كأنك أنا وأنت ليس أنا، ولكن عندي مشكلة كبيرة مع النوع هذا من التغريدات"، وأخبرت صاحب الحساب أنه من الأفضل تغيير اسمه".وعلى الرغم من اعتذار المتابع عن تدشين حساب باسم منة شلبي على "تويتر"، إلا أنها رفضت اعتذاره، وأصرّت على موقفها، حتى تم تغيير اسم حسابه إلى محبي الفنانة المصرية.يشار إلى أن آخر أعمال منة شلبي الفنية هو مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عرض في شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته إلهام شاهين وأحمد صلاح السعدني، وهو مكون من 15 حلقة.وكانت منة شلبي أثارت جدلا الأشهر الماضية، بعد أن كشفت ممرضتان عن أنهما لقيا معاملة سيئة منها، واللتان كانتا ترعيان والدتها، الفنانة المعتزلة، زيزي مصطفى، في منزلها بالغردقة.وكشفت إحدى الممرضتان في منشور لها على موقع "فيسبوك" أنها "عملت مع منة شلبي في فترة سابقة ولأكثر من 3 أشهر، ولاقت منها معاملة سيئة وسبابا وألفاظا نابية، وأشارت إلى أنها كانت تجعلها تنام على الأرض، وتوفر لها طعاما سيئا، وكان عبارة عن وجبة واحدة فقط في اليوم".

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات